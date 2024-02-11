علاء مرسي: يحيى الفخراني كنز كبير ولابد أن نقدره

كشف الفنان علاء مرسي مشاركته في مسلسل عتبات البهجة مع الفنان الكبير يحيى الفخراني ومسلسل كوبرا مع الفنان محمد إمام والذي يعرضان في السباق الرمضاني المقبل.



وتابع علاء مرسي خلال مداخلة تلفزيونية في برنامج تفاصيل للإعلامية نهال طايل وذلك عبر فضائية "صدى البلد 2"، أجسد شخصية مدعى ونصاب يوهم الناس بالدجل والشعوذة في مسلسل "كوبرا" والشخصية بها شكل معين وتركيبة مختلفة وأحياناً تتميز بخفة الظل.



وأضاف "مرسي" أن دوره في مسلسل عتبات البهجة يدور حول شخصية رجل طيب ولكن تسيطر عليه زوجته والتي تؤدي دورها النجمة جومانا مراد خلال أحداث العمل، ومسالم معها ويحبها حب أفلاطوني مثل الخيال ويكبرها في العمر بسنوات فبالتالي يشعر بالعجز النفسي من ناحيتها ويريد أن يعوضها بالحنان.



وأردف أن الشخصيتين تختلف عن بعضهما بشكل كبير، ولكن العجيب في الأمر هو تربية دقنه وشاربه، متمنيا أن العملين على إعجاب الجمهور وإسعادهم وإدخال السرور على قلوبهم.



وأوضح "مرسى" أن الفنان يحيى الفخراني كنز كبير على المستوى الفني والإنساني وعندما يقف أمامه في أحد المشاهد يقدر له مائة حساب كونه يقف أمام فنان عملاق وهو شخص متواضع لدرجة تخجل من معه.



يذكر أن برنامج تفاصيل يذاع الأحد والإثنين والأربعاء من كل أسبوع من الساعة 8 مساءً حتى الساعة 10 مساءً، والإعادة يومي السبت والثلاثاء والخميس في نفس الموعد.



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