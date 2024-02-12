الرقابة المالية: شركات التأمين تحصل 6.1 مليار جنيه أقساطا في نوفمبر الماضي

أظهرت أحدث التقارير الصادرة من هيئة الرقابة المالية عن شهر نوفمبر 2023، ارتفاع قيمة الأقساط التأمينية المحصلة من عملاء شركات التأمين خلال الشهر بنمو 23.7%.

وأوضح تقرير هيئة الرقابة المالية الشهري عن الأنشطة المالية غير المصرفية خلال شهر نوفمبر 2023 أن الأقساط التأمينية سجلت 6.1 مليار جنيه مقابل 4.9 مليار جنيه خلال نوفمبر 2022 بارتفاع 23.7 %.

وبين تقرير هيئة الرقابة المالية أن قيمة الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات سجلت 3.1 مليار جنيه في نوفمبر 2023 مقابل 2.2 مليار جنيه خلال نوفمبر 2022 بارتفاع 52%.

وصلت الأقساط المحصلة لصالح شركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال نحو 2.9 مليار جنيه خلال نوفمبر الماضي، مقابل 2.8 مليار جنيه خلال نوفمبر 2022، بنمو 3.7%.

تراجع أقساط التأمين التكافلي

وحصلت شركات التأمين التكافلي أقساط تأمينية بقيمة 739 مليون جنيه خلال نوفمبر 2023، مقابل 693.9 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من 2022، بزيادة 6.5 % بحسب هيئة العامة للرقابة المالية .

وارتفعت الأقساط المحصلة للتأمين التجاري بنسبة 26.5% مسجلة 5.3 مليار جنيه خلال نوفمبر 2023، مقابل 4.2 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي وفقا لتقرير الرقابة المالية