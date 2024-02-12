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تعليم

لطلاب المدارس| ننشر تفاصيل الخريطة الزمنية لـ الترم الثاني 2024 ومواعيد الامتحانات

رضا حجازي
رضا حجازي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تفاصيل الخريطة الزمنية الخاصة بـ الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي 2023 / 2024 الذي انطلق رسميا منذ ساعات بجميع المدارس الموجودة على مستوى الجمهورية .

و تتمثل تفاصيل الخريطة الزمنية الخاصة بـ الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي 2023 / 2024  ، والمعتمدة رسميا من المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي فيما يلي :

  • بدء الفصل الدراسي الثاني من السبت 10 فبراير 2024
  • إنتهاء الفصل الدراسي الثاني الخميس 6 يونيو 2024
  • تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية السبت 25 مايو 2024
  • تبدأ امتحانات الدبلومات الفنية السبت 1 يونيو 2024
  • تبدأ امتحانات الثانوية العامة السبت الموافق 22 يونيو 2024.
  • امتحانات الثانوية العامة 2024 الدور الثانى 24 أغسطس 2024.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، إن هذه المواعيد تشمل جميع مراحل التعليم المختلفة بالمدارس الرسمية والرسمية اللغات والخاصة والخاصة لغات.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن إجمالي عدد أسابيع الدراسة في العام الدراسي الحالي 2023 / 2024 يبلغ  ٣٥ أسبوعا. 

ويتخلل الفصل الدراسي الثاني عدد من الإجازات الرسمية ، وهي اجازة عيد الفطر المبارك ، واجازة عيد تحرير سيناء ، واجازة شم النسيم ، واجازة عيد العمال .

وكان قد أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه في ضوء توفير جميع مصادر التعلم التى تساعد أبنائنا الطلاب في كفاءة عملية التعليم والتعلم، وتقديم حزمة مميزة من المواد التعليمية تقدم شرحًا متميزًا للمناهج الدراسية، وتخفيف الأعباء عن كاهل الأسرة المصرية، أعلنت الوزارة عن إتاحة المواد التعليمية والتدريبية للصفوف الدراسية من الرابع الابتدائي إلى الثالث الثانوي على موقعها الإلكتروني مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني، مشيرًا إلى أن المواد التعليمية والتدريبية تتضمن المفاهيم الرئيسية بشكل مبسط يسهم في تأصيل الفهم العميق وتدريب الطلاب على مفردات ونوعيات الأسئلة، كما حرصت الوزارة، على تدريب الطلاب على حل الاختبارات من خلال توفير عدد كبير من الأسئلة في نهاية كل وحدة دراسية من وحدات المنهج ، حيث تتنوع هذه الأسئلة لقياس نواتج التعلم المستهدفة بكافة مستوياتها المعرفية من تذكر وفهم بسيط إلى الفهم العميق.

وفي هذا الإطار، ثمن الوزير جهود العاملين بالإدارة المركزية لتطوير المناهج ومديري عموم الإدارات لتنمية المواد الدراسية، فى إعداد هذه المواد والتدريبات الإلكترونية؛ لتخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور، موجهًا مديرى الإدارات التعليمية ومجالس الأمناء والآباء والمعلمين بالمحافظة بتعريف الطلاب بالمواد التعليمية والتدريبية على موقع الوزارة في مختلف المدارس لمساعدتهم على التحصيل الدراسي.

كما أكد الوزير على مواصلة تنفيذ مجموعات الدعم المدرسي، لتخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور، من خلال اختيار أفضل مدارس بكل إدارة تعليمية تضم مدرجًا أو مسرحًا كقاعة تتناسب مع تلقي الطلاب للمجموعات، وجذب المعلمين الأكفاء المتميزين والمشهورين للتدريس بها، كما سمحت الوزارة بحرية اختيار الطلاب للمعلمين.

وأشار الوزير إلى أنه بالنسبة للقنوات التعليمية، فقد تم الاستعانة بأفضل المدرسين على مستوى الجمهورية في قنوات مدرستنا ١ و ٢ و ٣ ، والتي يتم الاستفادة منها في حصص المشاهدة، مشددًا على الإعلان عن جداولها داخل المدرسة لتعظيم استفادة الطلاب منها.

وتابع الوزير التشديد على الإجراءات التي تحافظ على انضباط سير العملية التعليمية، ومن بينها تفعيل الغياب الإلكتروني، وحصر الغياب يوميًا بالمراحل التعليمية المختلفة، مؤكدًا أنه لا تراخي مع رصد أي غياب للطلاب في المدارس، كما يجب العمل على جذب الطلاب للمدرسة في إطار الإجراءات المختلفة التي اتخذتها الوزارة، فضلًا عن أهمية انتظام المعلمين في الحضور، موجهًا القائمين على المتابعة بالوزارة والمديريات بمتابعة المدارس خلال اليوم الدراسي لضمان ضبط العملية التعليمية داخل المدارس، مؤكدًا على أنه سيقوم بجولات مفاجئة خلال الفترة المقبلة لمختلف المحافظات لمتابعة انتظام سير للدراسة، كما وجه الوزير بسرعة تسليم الكتب للطلاب خلال الأسبوع الجاري.

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لطلاب المدارس| ننشر تفاصيل الخريطة الزمنية لـ الترم الثاني 2024 ومواعيد الامتحانات


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