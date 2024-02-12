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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الرقابة المالية: 2.3 مليار جنيه استثمارات صناديق التأمين الخاصة خلال نوفمبر 2023

نقود مصرية- صورة
نقود مصرية- صورة أرشيفية

كشف أحدث تقرير صادر عن هيئة الرقابة المالية عن ارتفاع قيمة استثمارات صناديق التأمين الخاصة خلال نوفمبر 2023 بنسبة 29.2% على أساس سنوي.

أوضح تقرير هيئة الرقابة المالية الشهري عن الأنشطة المالية غير المصرفية خلال نوفمبر2023 أن حجم استثمارات صناديق التأمين الخاصة بلغ 2.3 مليار جنيه مقابل 1.7 مليار جنيه خلال نفس الشهر من عام 2022 بمعدل نمو 29.2%. 

 استثمارات صناديق التأمين الخاصة

أشارت هيئة الرقابة المالية عن الأنشطة المالية غير المصرفية إلى أن هذه الاستثمارات تنوعت ما بين شهادات استثمار البنك الأهلي المصري أ، ب - ودائع - وثائق صناديق استثمار، أذون خزانة - سندات حكومية، وفقا للأحكام المادة 14 من اللائحة التنفيذية للقانون 54 لسنة 1975.

يذكر أن القيمة التقديرية لاستثمارات صناديق التأمين الخاصة بلغت حوالي 121.5 مليار جنيه في نهاية عام 2022، مقابل نحو 105.4 مليار جنيه بنهاية 2021، بمعدل نمو 15.3%.

مستهدفات الهيئة: 

وتستهدف استراتيجية هيئة الرقابة المالية للأنشطة المالية غير المصرفية خلال الفترة (2022 – 2026) زيادة حجم استثمارات صناديق التأمين الخاصة إلى 150 مليار جنيه خلال الـ 4 سنوات المقبلة.

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