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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خالد البلشي: أمتلك مصادر دخل جانبية بجانب العمل الصحفي

نقيب الصحفيين
نقيب الصحفيين

أكد الكاتب الصحفي خالد البلشي، أن انتخابه نقيبا للصحفيين؛ كان بمثابة تحد كبير، مضيفا: وخاصة ما التزمت بما قررته في البداية بأن أكون نقيبا لكل الصحفيين، وأن تعود النقابة ساحة للقاء وبيت للصحفيين، وإزالة كل ما هو نقاب عن نقابة الصحفيين، وأن تعود النقابة بيتا للجميع، وبالرغم من أن التعامل مع قضايا المهنة ما زال صعبا؛ ولكننا نحاول.

وشدد البلشي، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "في المساء مع قصواء" المذاع على قناة "سي بي سي" على سعيه ممارسة العمل نقابي  بشكل واضح، وأنه متواجد في نقابة الصحفيين طوال أيام الأسبوع ، خاصة أنه يجب فهم القضايا التي طرأت على الجمعية العمومية وما يتعلق بالشأن الاقتصادي.

وأوضح نقيب الصحفيين أن انتخابات نقابة الصحفيين كانت في الشكل الديمقراطي الأمثل، وأكدت أن هناك جزءا كبيرا يخشون وقلقون من وجودي، ومن اختاروني؛ كان لا بد من التعبير عن آمالهم وطموحاتهم. 

وعن الذمة المالية، أكد خالد البلشي،: “هناك تطورات طرأت على حياتي الخاصة؛ أثرت على مصادر دخلي ووضعي المالي، بما سمح بتفرغي الكامل للعمل النقابي، كما أمتلك مصادر دخل جانبية بجانب العمل الصحفي، وزوجتي شريكة في كل أمور حياتي، تعمل أيضًا في مؤسسة تابعة للأمم المتحدة”. 

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