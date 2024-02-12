أميرة بهى الدين: الإخوان يستخدمون النساء في الإرهاب

قالت الكاتبة والإعلامية والمحامية، أميرة بهي الدين، إن الاخوان يستخدمون النساء في الإرهاب ولا يحترمونهن.



وأضافت، خلال حوارها ببرنامج "الشاهد"، مع الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز": قال الدكتور عبد الصبور شاهين عندما كان يخطب في مسجد عمرو بن العاص أن المرأه طلقت، وهي في هذه الموضوع المرأة مفعول به، وهي منذ بداية الحشد علي طوابير الانتخاب حتي بؤرة رابعة العدوية الارهابية حتي جمعه قاندهار، والاخوان لا يحترمون النساء".



وتابعت:"فالبنسبة لهم الدكتورة ابتهال كانت حالة بلورية في استخدامها في معركة مهمة، وكسبنا القضية في اول درجة، وصلنا للاستئناف، ومنصة القضاء كانت مثل المجتمع المصري خرقت من قبل الاخوان بداية شباب كلية الحقوق، وخسرنا القضية في الاستئناف، وكانت أيام أسود، وكنا غاضبين وصامتين، وبعدها بفترة تم تعديل قانون المرافعات، ولكن كنا غاضبين ومهزومين بإستباحة".

الشاهد



يعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز.