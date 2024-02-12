عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عمليات التجارة البريطانية تعلن تلقي تقرير بشأن حادث بالقرب من اليمن

اليمن
اليمن

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم الاثنين، عن تلقيها تقريرا عن حادث على بعد 40 ميلا بحريا جنوبي المخا في اليمن.

وكان أعلن الجيش الأمريكي عن تنفيذ ضربات على أجهزة وصواريخ في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، حيث كان من المقرر إطلاقها ضد السفن في البحر الأحمر.

وبحسب بيان للقيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، فإن الضربات وقعت يوم السبت الماضي بين الساعة 4:00 - 5:00 مساء (1300 - 1400 بتوقيت جرينتش) شمال مدينة الحديدة.

واستهدفت العملية سفينتين سطحيتين بدون طيار (USV) وثلاثة صواريخ كروز متنقلة مضادة للسفن (ASCM) والتي شكلت تهديدًا للسفن التي تبحر في البحر الأحمر.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجو هيقلب تاني.. تحذيرات من سقوط أمطار 5 أيام على هذه المناطق

كان بيتفرج عليا وأنا بلعب.. نجم الأهلي السابق يهاجم محمد صلاح

يروح للي شاريه.. خالد الغندور يفجر مفاجأة بشأن عودة رمضان صبحي للأهلي

قرار تاريخي من «كاف» يُسعد جماهير الأهلي في كأس العالم ويجلب مفاجأة للزمالك

قناة جونقلي.. فرصة ذهبية لزيادة حصة مصر من مياه نهر النيل

عالمي.. شوبير يشيد بأداء نجم الزمالك السابق

رجل يعتدي علي سيدة ويكسر زجاج سيارتها في القاهرة.. فيديو وصور

العلبة بـ85 جنيه.. أسعار السجائر بعد الزيادة الجديدة (المستوردة والمحلية)

موضوعات متعلقة

جيش الاحتلال يعلن تنفيذ هجمات على منطقة الشابورة في جنوب قطاع غزة

لحظة قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي لمدينة رفح الفلسطينية

قصف إسرائيلي عنيف.. سماع دوي انفجارات واشتباكات في مدينة رفح الفلسطينية

مقـ تل 11 ضابطا وجنديا.. تفاصيل كمين المقاومة لجيش الاحتلال بخان يونس

كوريا الشمالية تعلن تطوير نظام جديد للتحكم في قاذفة الصواريخ

جيش الاحتلال الإسرائيلي يتعرض لـ"كمين" على يد المقاومة في خان يونس

مصر تعزي دولة الأمارات ومملكة البحرين الشقيقتين في ضحايا الهجوم الإرهابي في الصومال

استشهاد 3 أفراد من القوات المسلحة الإماراتية وضابط بحريني في الصومال

ترشيحاتنا

صندوق التنمية الثقافية يحتفل باليوم العالمي للإذاعة

بشير التابعي: كوت ديفوار حققت مفاجأة كبيرة.. لكنهم استحقوا اللقب

بـ 350 ألف جنيه ..5 سيارات في ظل الزيادات للبيع

استشهاد أكثر من 60 فلسطينيا جراء القصف الإسرائيلي على رفح

عمليات التجارة البريطانية تعلن تلقي تقرير بشأن حادث بالقرب من اليمن

نجم المنتخب السابق: إقالة جاسكيه ساهمت في تتويج كوت ديفوار بأمم إفريقيا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان بسيط.. الفنانة دنيا تستعرض جمالها بهذه الإطلالة| صور

محتشم جدا.. نانسي عجرم تثير الجدل بفستان جذاب

وسط غياب سداسي الفريق.. تفاصيل أصعب 15 يوما على الأهلي.. وهذا هو الحارس الأساسي

انفجار إبراهيم سعيد ضد محمد صلاح: أنا كابتنه.. وهو حاططني في دماغه لهذا السبب (القصة الكاملة)

فيديو

شيرين عبدالوهاب عادت لحسام حبيب.. وياسمين عبدالعزيز تعود لأحمد العوضي بهذا الوقت؟

شبيه بـ«كورونا» وقد ينتقل للبشر.. مخاوف من فيروس جديد يثير قلقا عالميا

تفاصيل روبوت طفل يعمل بالذكاء الاصطناعي

محمد علي رزق عن دوره فى فيلم "السيستم": ظهور مميز ومختلف |خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: شاديةُ القلوب

شريف نادي يكتب: صراع الروس والأوكران 

هند عصام تكتب: ابحث عني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا سيادة الرئيس .. أسعدت الملايين

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 17

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: القانون رقم 3 لسنة 2024 لبتر المفسدين

سلامة عمر

سلامة عمر يكتب: المخبب شيطان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حتى الماشية يا ليشع !!

اﻟﻤﺰﻳﺪ