بسبب سوء الأحوال الجوية.. الإمارات تعلق الدراسة اليوم خوفا على الطلاب

أعلنت وزارة التربية والتعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة عن تعليق الدراسة اليوم، الاثنين 12 فبراير 2024، في جميع مدارس الدولة، وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية، جاء هذا القرار بعد إعلان سوء الأحوال الجوية اليوم في الدولة مما قد يسبب خطرا على الطلاب، كما تهيب الوزارة بجميع الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور بمتابعة التحديثات عبر موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي للوزارة أو من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، وفيما يلي نبين حيثيات القرار عبر موقعكم المجاردة.

وقد جاء القرار بعد إصر إعلان مراكز الأرصاد الجوية عن سوء حالة الطقس اليوم، ويشتمل القرار على التالي:

يشمل قرار التعليق جميع المدارس الحكومية والخاصة في جميع أنحاء الدولة اليوم.

سيتم استئناف الدراسة غدا الثلاثاء 13 فبراير 2024، ما لم يتم الإعلان عن أي تغييرات أخرى.

ستقوم الوزارة بإصدار المزيد من المعلومات حول هذا الموضوع في وقت لاحق.

يشمل قرار أيضا على تحويل الدراسة إلى التعليم عن بعد في جميع مؤسسات التعليم العالي داخل جميع أنحاء الدولة، بما في ذلك الجامعات والكليات.

تشهد دولة الإمارات العربية المتحدة حاليًا هطول أمطار غزيرة على أجزاء واسعة من الدولة، وخاصة الأجزاء الشرقية والجنوبية الشرقية، ويرافق هذه الأمطار زخات من البرد في بعض المناطق، مما قد يشكل خطرًا على المركبات والمحاصيل الزراعية.

كما شهدت درجات الحرارة انخفاضًا ملحوظًا بسبب هطول الأمطار، و من المتوقع أن تستمر درجات الحرارة في الانخفاض خلال الأيام القليلة القادمة، ومن المتوقع نشاط للرياح الهابطة خاصة على الجبال ومدينتي العين والفجيرة.

من المتوقع أن تشهد جميع أنحاء دولة الإمارات هطول أمطار خلال اليوم، بما في ذلك أبو ظبي ودبي والشارقة وعجمان وأم القيوين ورأس الخيمة، لذلك تنصح مراكز الأرصاد الجوية بتوخي الحذر في حالة الخروج إلى الأماكن العامة.