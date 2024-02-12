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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

عثر على رفاته بعد 8 سنوات.. الأمن يكشف لغز مـ.قتل شاب بالمحلة

جنازة الشاب بشوارع
جنازة الشاب بشوارع الغربية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية من كشف غموض واقعة العثور على رفات جثة شاب بعد اختفائه بنحو 8 سنوات، حيث ألقي القبض على نحو 5 أشخاص لهم صله بواقعة إنهاء حياته بنطاق عزبة الترزي بمركز المحلة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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وكانت عزبة الترزي التابعة لقرية بشبيش التابعة لمركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية قد شهدت مشاركة الأسر والعائلات بالتنسيق مع الجهات المعنية باستخراج بقايا رفات الشاب" محمد عبد العزيز" والذي اختفى خلال 8 سنوات الأخيرة من القرية.
 

كما عثر الأسر على بقايا رفات المتوفى في شهر سبتمبر من العام الماضي بالمصادفة أثناء إجراء عمليات تطهير لإحدى الترع، بعد تم التأكد من أن الرفات للشاب المختفي ومضاهاتها مع البصمة الوراثية لأسرتها تمهيدا لإقامة جنازة ودفنها بمقابر الأسرة بعد استخراج تصريح بالدفن.

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وتعود أحداث الواقعة حينما تلقي مدير أمن الغربية اللواء خالد عبد السلام  إخطارا من الأهالي بعزبة الترزي التابعة  لدائرة مركز شرطة المحلة الكبرى بعثور عمال الري العاملين في أعمال التطهير بإحدى الترع المارة بجوار القرية على رفات إحدى الجثث وبقايا عظام.

وكشفت التحريات الأمنية العثور على رفات إحدى الجثث وبقايا عظام وجمجمة بأحد جانبي الترعة بعد إزالة الطبقة الطينية من أعلاها بواسطة الحفارات أثناء أعمال التطهير للترعة.

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كما تم استدعاء أسرة الشاب وسؤالهم، حيث أكدوا اختفاءه منذ 8 سنوات وبنفس المنطقة التي تم العثور على رفاته بها بأحد جانبي الترعة، ويرجح أن تكون رفاته هي لجثة ابنهم المختفي.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بتشريح الجثة ودفنها.

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الجدير بالذكر أن المئات من الأسر والعائلات بعزبة الترزي شيعوا  بقايا رفات جثمان الشاب الضحية في مشهد جنائزي مهيب بمقابر أسرته حتي مثواه الاخير عقب الحصول علي موافقه من الجهات المعنية بتصريح دفنه تزامنا مع مطابقة البصمه الوراثيه مع أفراد أسرته .

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