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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

النواب يحدد سن 65 للاستفادة بالحقوق والمزايا بقانون المسنين.. تفاصيل

مسن - تعبيرية
مسن - تعبيرية

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة أمس الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس علي مواد الإصدار الخاصة بمشروع قانون حقوق المسنين.

وحدد مشروع القانون سنا معينا للمسنين للاستفادة بالحقوق والمزايا المقررة قانونا، حيث نص على أنه عدم الإخلال بالحقوق أو المزايا المقررة للمسنين في أي قانون آخر، يُعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن رعاية حقوق المسنين، وتسري أحكامه على المصري ممن بلغ سن الخامسة والستين ميلادية.                                          

 

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مجلس النواب يوافق على مواد إصدار مشروع قانون حقوق المسنين

 

كما تسري أحكامه على الأجانب المقيمين إقامة قانونية بجمهورية مصر العربية البالغين للسن المحددة للإحالة للمعاش وفقا لقوانين الدول التي يتمتعون بجنسيتها بشرط المعاملة بالمثل، ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية وللاعتبارات التي يقدرها الاستثناء من شرط المعاملة بالمثل.                            


و يُصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وعلى جميع الجهات ذات الصلة به توفيق أوضاعها طبقا لأحكامه خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية للقانون المرافق.                        

 

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