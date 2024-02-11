مشروع قانون حقوق المسنين.. برلماني: إعفاء المؤسسات من الضرائب والرسوم يشجع عملها

كشف النائب أحمد فتحي وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، تفاصيل مشروع قانون حقوق المسنين، مشيرا إلى أنهم أجروا جلسات حوار مجتمعي للمشروع قبل تنفيذه.



وأضاف “أحمد فتحي”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية "لبنى عسل"، على قناة الحياة: جلسنا مع كبار السن في أكثر من دار مسنين في مختلف المحافظات، بجانب عقد حوارات مجتمعية في الأندية الرياضية، وقاموا بسؤال كبار السن عن احتياجاتهم من مشروع القانون وأول شيء من إجاباتهم كانت بند الرعاية الصحية، موضحا أن القانون فرق بين المسن، والمسن الأولى بالرعاية، وأن هناك كبار سن لا يحصلوا على معاش من الدولة.



واستكمل وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب،: كل مؤسسات الرعاية لكبار السن على مستوى المحافظات 196 وده عدد قليل ولكن مع إعفاء المؤسسات من الضرائب والرسوم هيشجع لعمل هذه المؤسسات، وكمان بقي في حاجة اسمها مرافق المسن وهم شباب متدرب احسن تدريب من قبل الوزارة المختصة، مشيرا إلى أن القانون 40 مادة وناقشوا 30 مادة اليوم وسيتم مناقشة باقي المواد غدا وحينما يتم الموافقة على التعديلات سيكون هناك لائحة تنفيذية لتفعيل القانون وضمان تنفيذية.