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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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قابلناهم على القهاوي.. نائب يوضح كواليس العمل على مشروع قانون المسنين قبل إقراره

مجلس النواب
مجلس النواب

قال أحمد فتحي وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، إن أعضاء مجلس النواب أجروا جلسات حوار مجتمعي مع كبار السن داخل دور المسنين في مختلف المحافظات، بالإضافة إلى إجراء حوار مجتمعي داخل الأندية والمقاهي الشعبية؛ للحديث عن مشروع قانون حقوق المسنين قبل تنفيذه .

وأضاف أحمد فتحي خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على قناة الحياة، أنهم قاموا بسؤال كبار السن عن احتياجاتهم من مشروع القانون وأول شيء من إجاباتهم كانت تخص بند الرعاية الصحية، منوها بأن القانون يولي الرعاية الصحية اهتماما واضحا.

واسترسل: القانون فرق بين المسن والمسن الأولى بالرعاية، وأن هناك  كبار سن لا يحصلون على معاش من الدولة، متابعا: القانون يعمل على توفير معاش لكبار السن الذين لا يحصلون على معاش تأميني من الدولة.

وأوضح أن عدد مؤسسات الرعاية لكبار السن على مستوى المحافظات هو 196، وذلك العدد يعد قليلا للغاية، ولكن مع اعفاء المؤسسات من الضرائب والرسوم هيشجع لعمل هذه المؤسسات.

وأكمل: هناك ما يسمى أيضا بمرافق المسن وهم شباب متدرب احسن تدريب من قبل الوزارة المختصة، مشيرا إلى أن القانون 40 مادة وناقشوا 30 مادة اليوم وسيتم مناقشة باقي المواد غدا وحينما يتم الموافقة على التعديلات سيكون هناك لائحة تنفيذية لتفعيل القانون وضمان تنفيذية. 


 

مجلس النواب قانون حقوق المسنين مشروع قانون حقوق المسنين كبار السن الضرائب

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