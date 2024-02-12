أشتية: المستوطنون صاروا اليد العليا في كل الأعمال الاستعمارية بالآراضي الفلسطينية

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي ليس فقط الذي يعبث ويدمر ويقتل هنا في الضفة الغريبة بل أيضا المستوطنون بحماية جيش الاحتلال، وهذا الآمر أصبح واضحا للجميع.

وأضاف «اشتيه»، خلال مؤتمر صحفي تنقله قناة «القاهرة الإخبارية»، أن المستوطنين صاروا اليد العليا في كل الأعمال الاستعمارية فيما يتعلق بالآراضي الفلسطينية وجميعهم مسلحون ويخدمون في الجيش.

وتابع، أنه لا يوجد فرق بين الجندي والمستوطن، فهو بالليل جندي، بينما بالنهار يكون مستوطن، مشيرا إلى أن المستوطنين يمارسون كل أشكال الإرهاب، ومن ينادي بحل الدولتين يجبع عليه محاربة الاستيطان بكل مدخلاته ومخرجاته وأدواته ومموليه.