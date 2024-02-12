حصول الجمعية المحمدية بإندونيسيا على جائزة زايد العالمية للأخوة الإنسانية

قامت د نهلة الصعيدي، مستشار فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر لشؤون الوافدين، بزيارة إلى مقر الإدارة المركزية للجمعية المحمدية بإندونيسيا؛ استجابة لدعوة رسمية لها.

مستشار شيخ الأزهر لشؤون الوافدين تهنئ نائب رئيس الجمعية المحمدية لحصولهم على جائزة زايد العالمية للأخوة الإنسانية

كان في استقبالها فور وصولها إلى مقر الجمعية المحمدية أ.د أنور عباس، نائب رئيس الجمعية، ووفد رفيع من قيادات وأعضاء الجمعية الأكبر والأكثر عراقة وشهرة في إندونيسيا.

في مستهل اللقاء، رحب نائب رئيس الجمعية المحمدية، بسعادة أ.د نهلة الصعيدي، مستشار فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، شاكرًا لسيادتها تلبية الدعوة، واستجابتها لزيارة بلاده، مبديًا اعتزازه بالعلاقة التي تربطهم بالأزهر الشريف، والجهود التي يبذلها الأزهر بعلمائه وأساتذته، في خدمة طلاب العلم عامة، وطلبة إندونيسيا خاصة.

من جهتها، أعربت مستشار شيخ الأزهر، عن سعادتها بتواجدها في رحاب الجمعية المحمدية، ثاني أكبر منظمة إسلامية في إندونيسيا، بما تمتلكه من رصيد كببر في خدمة العلم والدين الإسلامي، من خلال مئات المؤسسات التعليمية التابعة لها، والتي تعمل على نشر صحيح الدين الإسلامي بوسطية واعتدال، معتزة بالعلاقة العلمية و الأكاديمية التي تربط بين الأزهر الشريف والجمعية المحمدية بإندونيسيا.

تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون العلمي والأكاديمي بين الأزهر الشريف، ومؤسسة الجمعية المحمدية، من خلال تبادل الخبرات والتجارب العلمية، وخلق شراكات عمل لتعظيم الاستفادة العلمية لطلاب إندونيسيا الدارسين بالأزهر، وقد أبدى سعادة أ.د أنور عباس، نائب رئيس الجمعية المحمدية، عن تطلعه وآماله إلى فتح ٱفاق أوسع نطاقًا بين الأزهر الشريف، ومؤسسة الجمعية المحمدية في المستقبل القريب.

هذا، وقد أشارت مستشار شيخ الأزهر إلى الدور الكبير الذي يقوم به الأزهر الشريف في خدمة الطلاب الوافدين، وتسخير كل الإمكانات اللازمة لخدمتهم، ووضع البرامج العلمية الكافية، والاستراتيجيات اللازمة، لتنميتهم ورفع كفاءتهم العلمية والنفسية، وتزويدهم بأحدث الوسائل التكنولوجية الحديثة، التي تواكب العصر، كما أنهم يحظوا بمتابعة دائمة ومستمرة من فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف.

وفي ختام اللقاء قامت سعادة أ.د نهلة الصعيدي، مستشار فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، بتهنئتهم بمناسبة حصولهم على جائزة زايد للأخوة الإنسانية، من دولة الإمارات العربية المتحدة؛ تقديرًا لدور المؤسسة في إرساء مبادئ السلام والتسامح والأخوة الإنسانية.

كانت سعادة أ.د نهلة الصعيدي، مستشار فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، قد توجهت إلى العاصمة الإندونيسية جاكرتا في زيارة علمية موسعة تستغرق بضعة أيام.