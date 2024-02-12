اقتصاد السعودية.. ارتفاع المتوسط السنوي لأسعار العقارات 0.7% في 2023

قالت بيانات هيئة الإحصاء السعودية إن المتوسط السنوي لمؤشر أسعار العقارات السعودية ارتفع بنسبة %0.7 خلال عام 2023م مقارنة بالمتوسط السنوي للعام السابق 2022 وُيعزى هذا الأرتفاع في الأسعار إلى زيادة متوسط أسعار القطاع السكني بنسبة 1.1%.

بينما ارتفع الرقم القياسي لأسعار العقارات بنسبة 0.2% في الربع الرابع من عام 2023 مقارنة بالربع المماثل من عام 2022م متأثراً بارتفاع أسعار عقارات القناع السكني بنسبة 0.6% وانخفاض كل من عقارات القطاع التجاري بنسبة 0.5% وعقارات القطاع الزراعي بنسبة 0.1%.

سجل القطاع السكني على أساس سنوي ارتفاعاً بنسبة %1.1 ( متأثرًا بارتفاع أسعار قطع الأراضي السكنية بنسبة 1.2% وأسعار الشقق بنسبة 0.8% ويعتبر هو المؤثر في ارتفاع العقارات لعام 2023 لثقله في المؤشر، بينما انخفضت أسعار العمائر السكنية بنسبة1.0% وأسعار الفلل بنسبة %3.2 وأسعار البيوت بنسبة %0.1.

بينما جاءت نتائج الربع الرابع من عام 2023 على ارتفاع في أسعار العقارات في القطاع السكني بنسبة 0.6% متأثراً بارتفاع أسعار قطع الأراضي السكنية بنسبة 0.7%، ونظراً لثقل وزن القطاع السكني في المؤشر العام فقد كان له تأثير كبير في ارتفاع المؤشر العام.