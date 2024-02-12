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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

الجزار يستعرض الجداول الزمنية للانتهاء من الوحدات السكنية بعدد من مشروعات "العلمين الجديدة"

صدى البلد

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا بمقر جهاز مدينة العلمين الجديدة، لمتابعة سير العمل بالمشروعات الجارى تنفيذها بالمدينة، وذلك بحضور الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات - المشرف على مكتب وزير الإسكان، والمهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، والمحاسب/ وائل شعبان، والمهندس كمال بهجات، والمهندس أحمد عمران، مساعدى نائب رئيس الهيئة، والمهندس أحمد إبراهيم، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، والمهندس خالد سرور، رئيس جهاز القرى السياحية.


واستعرض الدكتور عاصم الجزار، موقف دراسة العروض المقدمة لإدارة وتشغيل وصيانة أبراج المنطقة الشاطئية، والجداول الزمنية للانتهاء من الوحدات السكنية بعدد من المشروعات بمدينة العلمين الجديدة لتسليمها لحاجزيها، حيث سيبدأ تسليم الفيلات بمشروع الكمبوند السكنى الترفيهي التجاري الإداري "مزارين" لحاجزيها من شهر أبريل المقبل،


كما استمع وزير الإسكان لشرح تفصيلي من رئيس جهاز المدينة، عن الموقف التنفيذى الخاص بكل مشروع، وأعداد العمالة والمعدات بالمواقع، مشددا على مواصلة الجهود المبذولة لضغط المعدلات الزمنية لتنفيذ المشروعات، وزيادة أعداد العمالة والمعدات بمختلف المواقع، والعمل على مدار الساعة، والمتابعة الدورية الحثيثة لمراحل تنفيذ مختلف المشروعات بشكل يومى.


وأكد الوزير أن مشروعات مدينة العلمين الجديدة "إحدى مدن الجيل الرابع"، من أهم المشروعات الجارى تنفيذها حالياً، نظراً للموقع المتميز للمدينة فى منطقة تعتبر الأفضل على ساحل البحر المتوسط، وستكون مقصداً للسياحة العالمية والمحلية، ومدينة صالحة للحياة على مدار السنة، وتضم مختلف أنواع الإسكان، وجميع الخدمات التى تحقق جودة الحياة لسكانها ومرتاديها، وتضم مختلف أنماط المشروعات، ومنها، أبراج المنطقة الشاطئية، والكمبوند السكنى الترفيهي التجاري الإداري "مزارين"، والحى اللاتينى، ومشروع "سكن مصر" والمدينة التراثية، وغيرها.

 

الجداول الزمنية التنمية وتطوير المدن الدكتور عاصم الجزار الدكتور وليد عباس العلمين الجديدة الكمبوند السكنى

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