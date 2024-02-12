الجريدة الرسمية تنشر ملخص قرارات الجمعية العمومية الاستثنائية للعاملين بهندسة كهرباء كفر صقر

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم ٣٥ الصادر اليوم ١٢ فبراير ٢٠٢٤، قرارات وزارة التموين والتجارة الداخلية الخاصة بملخص قرارات الجمعية العمومية الاستثنائية للعاملين بهندسة كهرباء كفر صقر بمحافظة الشرقية.

و جاءت القرارات كالتالي....