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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مهلة أسبوعا .. محكمة هولندية تأمر الحكومة بتوجيه ضربة قوية إلى إسرائيل

محكمة هولندية
محكمة هولندية

أمرت محكمة استئناف هولندية، الاثنين، الحكومة بحظر جميع صادرات قطع غيار المقاتلات من طراز إف-35 إلى إسرائيل في غضون سبعة أيام.

وقالت المحكمة إنه "لا يمكن إنكار أن هناك احتمالا واضحا أن يتم استخدام قطع غيار F-35 المصدرة في انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي".

وجاء أمر المحكمة هولندية، اليوم الاثنين، بعدما نظرت في طلب تقدّمت به منظمات حقوقية، أنه يتعين على هولندا وقف تسليم قطع غيار مقاتلات "إف-35" التي تستخدمها إسرائيل في قطاع غزة.

ووفقا لوكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس"، أشارت المنظمات إلى أن تزويد إسرائيل هذه القطع يساهم في الانتهاكات المفترضة للقانون الدولي التي ترتكبها الدولة العبرية في حربها ضد حماس.

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