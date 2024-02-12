سقوط عامل محكوم عليه بـ 74 سنة سجنا بالبحيرة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين .

أسفرت جهود قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ايو عمره مساعد وزير الداخلية بالإشتراك مع الأجهزة الأمنية المعنية عن ضبط (عامل - مقيم بمحافظة البحيرة)، لكونه مطلوب التنفيذ عليه بالحبس 74 سنة وكفالات مالية، فى 56 حكم (جزئى - مستأنف ) بتهم ( تبديد).

كما تم ضبط (مندوب مبيعات- مقيم بمحافظة الجيزة)، لكونه مطلوب التنفيذ عليه بالحبس 22 سنة و5 أشهر وكفالات مالية، فى عدد 313 حكم بتهم (تبديد، هروب من مراقبة).

وبمواجهتهما بالأحكام الصادرة ضدهما أقرا بصحتها و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.