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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

سفير بلجيكا في مصر: المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تتمتع بكثير من الاستثمارات الجادة

صدى البلد

قال سفير بلجيكا بمصر فرانسوا كورنيه ديلزيوس: إن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تتمتع بكثير من الاستثمارات الجادة .. مؤكدا ضرورة دعم التعاون بين موانئ المنطقة وميناء (أنتويرب) البلجيكي.


جاء ذلك خلال لقاء رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين اليوم /الاثنين/ مع سفير بلجيكا في مصر فرانسوا كورنيه ديلزيوس ؛ لبحث دعم وتعزيز التعاون المشترك ، خاصة في ظل الجهود الترويجية للمنطقة الاقتصادية في المرحلة الحالية، والتي تستهدف عددا من الوجهات من بينها القارة الأوروبية؛ للتعريف بالفرص الاستثمارية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في القطاعات المستهدفة.


وعرض وليد جمال الدين - وفق بيان المنطقة الاقتصادية لقناة السويس - أبرز المزايا التنافسية التي تملكها المنطقة خاصة الموانئ الستة على البحرين المتوسط والأحمر..منوها بالجهود التي تبذلها الهيئة لتطوير موانئها والوصول بخدماتها لمستوياتٍ عالمية.


وأشار إلى جهود توطين صناعة الوقود الأخضر التي تقوم بها المنطقة الاقتصادية بالتعاون مع كبار الشركاء الدوليين من مختلف أنحاء العالم لتعظيم الاستفادة من موارد المنطقة الاقتصادية والإسهام في التحول نحو الوقود الأخضر عالمياً ليس فقط من خلال تصنيعه، وإنما أيضاً من خلال تموين السفن به وتصديره إلى مختلف الأسواق العالمية.


وأوضح أن المنطقة الاقتصادية نجحت في تصدير أول شحنة أمونيا خضراء تم إنتاجها بمنطقة السخنة المتكاملة التابعة للهيئة .. مشيرا إلى اعتزام الهيئة القيام بجولة ترويجية إلى بلجيكا؛ لاستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاعات المستهدف توطينها بالهيئة التي تشمل مجالات متنوعة أبرزها مشاريع الوقود الأخضر والصناعات المغذية له.


وبدوره.. أعرب السفير البلجيكي عن سعادته بزيارة المنطقة الاقتصادية .. مؤكدا أن المنطقة الاقتصادية لديها إمكانيات تجعلها تؤسس لمرحلة جديدة من التعاون وخلق فرص جيدة خلال المرحلة المقبلة، كما تمتلك مستقبلا واعدا.


وأشار إلى تطلعه لأن يدعم هذا اللقاء فتح آفاق جديدة للاستثمار والتعاون بين الجانبين كما وجه الدعوة لقيادات المنطقة الاقتصادية للمشاركة في معرض للشركات البلجيكية تنظمه السفارة في المرحلة المقبلة.


تجدر الإشارة إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس قد قامت بعدد من الجولات الترويجية الناجحة خلال الفترة الماضية بهدف الترويج للقطاعات المستهدفة بتوطين الصناعة داخل الهيئة وأبرزها المادة الفعالة للأدوية، والوقود الأخضر والصناعات المكملة له ، وصناعة السيارات وغيرها، وكان من نتائج تلك الجولات اجتذاب العديد من المشروعات بالهيئة منها مشروعات في الموانئ وأخرى في المناطق الصناعية.

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