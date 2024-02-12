تلسكوب جيمس ويب يكشف تاريخ الكون الحقيقي .. تفاصيل مذهلة

تمكن علماء الفلك من استخدام تلسكوب جيمس ويب الفضائي (JWST) لرسم خريطة تاريخ النجوم في مجرة قزمة ذات كتلة منخفضة تشبه المجرات التي ملأت الكون المبكر.

ووفقا لموقع “سبيس” لعلوم الفضاء، يمكن أن تساعد هذه الدراسة في فهم أفضل لكيفية تغير معدلات تكوين النجوم على مدى الـ 13 مليار سنة الماضية منذ وقت الانفجار الكبير.

قاد فريق من علماء الفلك بجامعة روتجرز في نيو برونزويك، الولايات المتحدة، بحثًا عن المجرة وولف-لوندمارك-ميلوت (WLM) باستخدام تلسكوب جيمس ويب للحصول على أدق صورة حتى الآن لهذا العالم المنعزل في الكون.

تقع WLM بجوار درب التبانة، وتبعد حوالي 3 ملايين سنة ضوئية عن مجموعة الجران الفضائية. إنها تشكل نجومًا بنشاط وتحتضن أيضًا نجومًا قديمة يعتقد أنها تشكلت قبل حوالي 13 مليار سنة، أي قرابة 800 مليون سنة بعد وقوع الانفجار الكبير.

ونظرًا لأن المجرات ذات الكتل المنخفضة مثل هذه يُفترض أنها كانت تهيمن على الكون المبكر، فإنها توفر بيئة ممتازة للباحثين مثل ماكوين الذين يهدفون إلى دراسة معدلات تكوين النجوم في وقت مبكر.

قالت ماكوين: "من خلال النظر بعمق ورؤية بوضوح، تمكنا بالفعل من العودة إلى الوراء في الزمن. أنت تقوم بنوع من التنقيب الأثري للعثور على النجوم ذات الكتل المنخفضة جدًا التي تم تشكيلها في وقت مبكر من تاريخ الكون."

قدم تلسكوب جيمس ويب الفضائي القدرة على التركيز على هذه المجرات الخافتة مثلما لم يحدث من قبل. ودراسة المجرات الصغيرة تقدم مكافآت علمية كبيرة.

لتحديد تاريخ تكوين النجوم في WLM ومعدل تكوين النجوم عبر العصور المختلفة، قام تلسكوب جيمس ويب بالتركيز على مناطق السماء المقابلة لـ WLM والتي تحتوي على مئات الآلاف من النجوم الفردية.

وقام الفريق بقياس ألوان وسطوع هذه النجوم لتحديد أعمارها. قالت ماكوين: “يمكننا استخدام ما نعرفه عن تطور النجوم وما تشير إليه هذه الألوان والسطوع لتحديد أعمار نجوم المجرة بشكل أساسي”.