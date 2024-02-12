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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بحضور الداودى وعكاوى.. افتتاح مؤتمر البحوث الطبية الحيوية بجامعة جنوب الوادى

مؤتمر الأبحاث الطبية
مؤتمر الأبحاث الطبية بقنا

شهد اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، والدكتور أحمد عكاوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، فعاليات مؤتمر البحوث الطبية الحيوية من المعمل الى التطبيق. جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، والدكتور محمد لبيب، رئيس الجمعية المصرية لأبحاث السرطان، والدكتور محمد الديب، نقيب الأطباء بقنا، وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة وطلاب الدراسات العليا.

 

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وقال محافظ قنا ، إن جامعة جنوب الوادى بمثابة بيت للخبرة تسهم في خدمة البيئة والمجتمــع المحيط، وتقديم معالجة لكافة قضايا مجتمعنا، بما فى ذلك المجال الطبى والوقاية من الأمراض وذلك بالمزاوجة بين النظرية والتطبيق والإستفادة مــن العلم الأكاديمى فى تغيير الواقع بمشكلاته ومعطياته وتحدياته، مضيفاً بأن المؤتمر سيمنح فرصة للمشاركين لتبادل الأفكار واكتشاف فرص جديدة، فضلاً عن توسيع نطاق معارف المشاركين بما يثرى البحث العلمى الطبى فى مصرنا الحبيبة.

 

و أوضح رئيس جامعة جنوب الوادى، بأن المؤتمر يهدف إلى تعميق التعاون العلمي بين العلوم الأساسية والتطبيقية من خلال استخدام التطبيقات العلمية لحل المشكلات الصحية وتطوير الأبحاث المضادة للأمراض السرطانية، وذلك في إطار  التعاون المشترك بين جامعة جنوب الوادى، والجمعية المصرية لابحاث السرطان.

 

وأضاف عكاوى، بأن المؤتمر مقسم إلى خمس جلسات كل جلسة تناول موضوعا تحت عنوان"سرطان الخلايا الكبدية الوضع الحالي والآفاق المستقبلية، تحديثات العلاج البيولوجي، آفاق جديدة في تشخيص السرطان وعلاجه، الآفاق المستقبلية متعدد التخصصات في وجهات النظر المستقبلية للبحوث الطبية الحيوية".


جدير بالذكر أن الجمعية المصرية لأبحاث السرطان تهدف إلى مساعدة الباحثين عن طريق عقد ورش عمل وندوات ومؤتمرات ومساعدة صغار الباحثين في كتابة الأبحاث والتقدم الى المنح والمشروعات، بالإضافة إلى توعية المجتمع المدنى بأهمية البحث العلمى في مجال أبحاث الأمراض السرطانية بهدف مواكبة الأبحاث العلمية.


 

 

مؤتمر الأمراص السرطانية

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قنا جامعة جنوب الوادي البحوث الطبية الحيوية الجمعية المصرية لأبحاث السرطان العلاج البيولوجي

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