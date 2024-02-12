مهارات كتابة السيرة الذاتية .. ورشة عمل مجانية لطلاب آداب عين شمس

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الاداب جامعة عين شمس ورشة عمل مجانية للطلاب والخريجين بعنوان"مهارات كتابة السير الذاتية "، تحت إشراف الدكتورة حنان سالم وكيلة الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وتنسيق الدكتورة مرام الوسيمي مديرة وحدة متابعة الخريجين.

قدم الورشة الدكتور أحمد السداوي المدرس بقسم المكتبات والمعلومات بالكلية.

افتتحت الورشة د. مرام الوسيمي والتي وجهت الشكر في البداية لمعالي عميدة كلية الآداب أ. د حنان كامل على ما تقدمه من جهود وخدمات وإتاحه الفرصة للطلاب والخريجين لتطوير مهاراتهم وزيادة خبرتهم ومساعدتهم في حياتهم المهنية ، واوضحت أن الدافع وراء إعداد ورشة العمل المجانية هي رفع مهارات طلاب كلية الآداب والخريجين ليعود عليهم بالنفع في سوق العمل .

تناولت الورشة العديد من المحاور التي تساعد الطلاب والخريجين على تنمية مهاراتهم في كتابة السيرة الذاتية وقد بدأ د. أحمد السداوي المدرس بقسم المكتبات والمعلومات بطرح عدة أسئلة في بداية الورشة حول تعريف السيرة الذاتية وأهميتها، وأنواع السيرة الذاتية، والفرق بين السيرة الذاتية cv_والسيرة المختصرة Resume, وكيفية كتابة السيرة الذاتية كما بين بعض النصائح لكتابة سيرة ذاتية احترافية وكذلك الأخطاء عند كتابة السيرة الذاتية.

وأشار إلى أفضل المواقع لإنشاء وتصميم سيرة ذاتيةاحترافية وأكد أنة يتوجب على باحث العمل أن يسلط الضوء على كل ما يخص شهاداته الدراسية وخبراته المهنية و إمكانياته وقدراته بطريقة منطقية وبتسلسل زمني واضح، ذاكرا أهم الميزات التي تؤهله للحصول على هذه الوظيفة دون غيره من المتقدمين المنافسين لهذه الوظيفة، كما بين ان من أهم نصائح كتابة السيرة الذاتية التدقيق الإملائي أولا وأخيرا وذكر أيضا اهم النقاط التي لايفضل كتابتها في السيرة الذاتية الافي حالة طلبها.

وفي نهاية الورشه حرص الطلاب والخريجين على التقاط الصور التذكارية التي تبرهن على سعادتهم واستفادتهم بتطوير مهاراتهم