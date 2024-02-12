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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

وزير الرياضة يهنئ رفع الأثقال على حصد البطولة الأفريقية وتحقيق 43 ميدالية

صدى البلد

تقدم وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، بالتهنئة إلي الاتحاد المصري لرفع الأثقال، بعد تتويج منتخب مصر ببطولة أفريقيا لرفع الأثقال المؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024، التى أقيمت بمدينة الإسماعيلية، وتصدره جدول ميداليات البطولة، بواقع 43 ميدالية متنوعة، منعا 26 ذهبية، و12 فضية، و5 برونزيات.

وأكد وزير الرياضة على الدعم الكبير واللامحدود من قِبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للأبطال الرياضيين وكافة الأندية والمنتخبات الوطنية، وهو ما يلقى بظلاله على الإنجازات التي تشهدها المنظومة الرياضية خلال الفترة الراهنة على المستويات العربية والقارية والإقليمية والدولية، والعمل علي تذليل كل العقبات، وأثر ذلك في الوصول إلى قمة الأداء والإنجاز الذي يضاف إلى الرياضة المصرية.


وأشار الدكتور أشرف صبحي إلي أن الوزارة تساند الاتحاد بالعديد من المشروعات ومنها مشروع البطل الأولمبي الذي يعمل على انتقاء واختيار العديد من الرياضيين من أجل دعمه ومساندته ليكون نواة لبطل أولمبي وإحراز الميداليات الأولمبية في دورات الألعاب الأوليمبية ومختلف البطولات الدولية والقارية التي يشارك فيها المنتخب المصري.

جاءت الميداليات كالتالي، حصد اللاعب ياسر أسامة فضية وذهبية الكلين والنتر، وذهبية المجموع في وزن 102 كجم، كما حصل محمود حسني على ذهبية الخطف وفضيتين في الكلين والنتر والمجموع في وزن 102 كجم، وحصلت نعمة سعيد على ثلاث ميداليات ذهبية في الكلين والنتر والمجموع في وزن 76 كجم، كما توجت سارة سمير بثلاث ميداليات ذهبية في الكلين والنتر والمجموع في وزن 81 كجم.

وتوجت أميرة عبد الرحمن بثلاث فضيات في الكلين والنتر والمجموع في وزن 76 كجم، بينما أحرزت شمس أحمد برونزية الخطف في وزن 81 كجم، وحقق كريم كحلة بطل رفع الأثقال ثلاث ذهبيات في الكلين والنتر والمجموع، بمنافسات وزن 89 كجم.

وأحرز عبد الرحمن يونس ثلاث ذهبيات في الكلين والنتر والمجموع بوزن 81 كجم، بينما حصل عبد الرحمن وحيد على ميداليتين ذهبيتين في الكلين والنتر والمجموع، كما حصل على فضية الخطف بوزن 61 كجم، وحقق اللاعب نور محمد زكي ميداليتين فضيتين في الكلين والنتر والمجموع، وبرونزية الخطف بوزن 61 كجم.

وتوجت اللاعبة نضال محمد بالميدالية الفضية في منافسات الخطف لوزن 49 كجم، بالإضافة إلى حصولها على برونزيتين في الكلين والخطف والمجموع، بينما حصل أحمد سعيد الميدالية الفضية في منافسات الكلين والنتر لوزن 73 كجم، وفاز عبد الحي رجب بثلاث ميداليات ذهبية ، وفازت فاطمة صادق بثلاث ميداليات ذهبية ،وكذلك حليمة عبدالعظيم بثلاث ميداليات ذهبية ، وفازت سمر حبشي بميدالية فضية ، وتوجت شمس أحمد بالميدالية البرونزية.

وتوجت سارة سمير بأفضل لاعبة في بطولة إفريقيا بينما توج كريم كحلة بأفضل لاعب.

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