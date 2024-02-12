قرار عاجل في محاكمة نمر الخلافة بـ داعش السلام

قررت الدائرة الثانية إرهاب، بمحكمة جنايات امن الدولة العليا المنعقدة بمجمع محاكم بدر، إحالة إعادة محاكمة المتهم محمود عبد الفتاح محمود محمد الشهير بـ " نمر الخلافة ".. للدائرة الثالثة جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وحددت جلسة 12 مارس المقبل لنظرها مع إستمرار حبس المتهم علي ذمة القضية.

وقضت دائرة مغايرة ببراءته من تهمة تكوين خلية تتبع داعش في القضية رقم 178 لسنة 2021 جنايات السلام والمعروفة بـ"داعش السلام"’.



صدر القرار برئاسة المستشار حماده الصاوي وعضوية كل من المستشارين محمد عمار ورأفت زكي والدكتور علي عمارة وسكرتارية سيد حجاج