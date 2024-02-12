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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

الأوقاف: فتح باب التقدم لخطباء مكافأة جدد على بند التحسين

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف

أعلنت وزارة الأوقاف عن فتح باب التقدم للراغبين في استخراج تصريح خطابة جديد بنظام المكافأة على بند التحسين من أعضاء هيئة التدريس والحاصلين على الماجستير أو الدكتوراه من جامعة الأزهر أو الجامعات المصرية الأخرى من قسمي اللغة العربية والدراسات الإسلامية.

فتح باب التقدم لخطباء مكافأة جدد على بند التحسين

كذلك الراغبين من خريجي جامعة الأزهر الشريف من الكليات الأزهرية التالية : "الدعوة ، وأصول الدين، والشريعة (الشريعة الإسلامية والشريعة والقانون) ، والدراسات الإسلامية ، واللغة العربية ، واللغات والترجمة ، والتربية (لغة عربية - دراسات إسلامية) ، والقرآن الكريم ، والإعلام"، وكذلك الراغبين من خريجي الجامعات المصرية الأخرى من قسمي اللغة العربية والدراسات الإسلامية ، وكذلك الراغبين من خريجي مراكز الثقافة الإسلامية بالأوقاف .

وذلك بالشروط التالية:

1- أن يكون حافظًا لربع القرآن الكريم على الأقل، مجيدًا لتلاوته ، ملمًا بتفسيره وفهم مقاصده.

2- أن يكون متقنًا للغة العربية.

3- أن يكون متمكنًا من فقه العبادات .

4- أن يكون ملمًا بمفاهيم الثقافة الإسلامية في ضوء إصدارات سلسلة رؤية باللغة العربية .

5- أن يجتاز الاختبارات المقررة تحريريًّا وشفويًّا في هذا الشأن.

- علمًا بأن كل من كان قيد الاختبار الشفوي في الإعلان السابق يحق له التقدم في هذا الإعلان إذا أراد لحين أداء الاختبار الشفوي وإعلان النتيجة .

- فعلى الراغبين في التقدم ملء النموذج المرفق خلال أسبوعين من تاريخه على الرابط التالي: هنا

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الاختبارات التمهيدية للمتقدمين للمسابقة الثقافية للعاملين بالأوقاف من الإداريين والفنيين والعمال والمؤذنين

كما نشرت أسماء من لهم حق دخول الاختبارات التمهيدية شفويًّا بالمديريات الإقليمية للمتقدمين للمسابقة الثقافية للعاملين بالأوقاف من الإداريين والفنيين والعمال والمؤذنين، وذلك الساعة العاشرة صباحًا يوم الأحد 18/2/2024م ، مع ضرورة إحضار صورة الرقم القومي ، وصورة شخصية حديثة ، وإفادة من جهة عمله بالأوقاف مدونًا بها الوظيفة، وهم :

1. محمود عبد الحكيم محمود منصور الإسكندرية

2. محمد عبد الفتاح محمد محمد نجم الإسكندرية

3. أحمد محمد أحمد إبراهيم علي الإسكندرية

4. محمد أشرف عزت إبراهيم الإسكندرية

5. محمد صبحي عبد الحميد علي النجار الإسكندرية

6. محمود محمد محمود جابر الإسكندرية

7. عبد العزيز صبحي عبدالعزيز موس الإسكندرية

8. فاطمة محمد علي محمد إبراهيم الإسكندرية

9. أحمد سعد محمود محمود الإسكندرية

10. رامي مجدي محيي الدين بستاني الإسكندرية

11. صلاح عبد الناصر هيبة محمد الإسكندرية

12. محمد حسين حامد إسماعيل الإسكندرية

13. باسم مسعد عبد العاطي محمد الإسكندرية

14. صلاح سامح صلاح الدين محمد الإسكندرية

15. محمد رجب محمد مقبول الإسكندرية

16. أحمد عبد الحافظ الإسكندرية

17. عبد العال علي عبد الله عبد المتعال الإسماعيلية

18. سامي محمد محمد عبد الحميد الإسماعيلية

19. أبو الحسن جامع محمد طه أسوان

20. علي أحمد علي أحمد أسوان

الأوقاف وزارة الأوقاف بند التحسين جامعة الأزهر خريجي جامعة الأزهر

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