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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

وزير الأوقاف ومحافظ جنوب سيناء يطلقان مسابقة النوابغ الدولية للقرآن الكريم

وزير الأوقاف ومحافظ
وزير الأوقاف ومحافظ جنوب سيناء

استقبل أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم الاثنين 12 / 2 / 2024م، اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بديوان عام وزارة الأوقاف بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ لبحث التعاون المشترك في عدد من الملفات الدعوية والتثقيفية، ويطلقان مسابقة النوابغ الدولية للقرآن الكريم والثقافة الإسلامية بجنوب سيناء.

وزير الأوقاف ومحافظ جنوب سيناء يطلقان مسابقة النوابغ الدولية للقرآن الكريم والثقافة الإسلامية بجنوب سيناء

وتهدف المسابقة إلى احتضان وتشجيع النوابغ في حفظ القرآن الكريم والثقافة الإسلامية من جمهورية مصر العربية ، وتشجيع أبرز النوابغ من مختلف دول العالم وإطلاعهم على التجربة المصرية الرائدة في خدمة القرآن الكريم ونشر الفكر الديني الرشيد المستنير .
فروع المسابقة :
الفرع الأول : فرع الشباب 
للنوابغ في حفظ القرآن الكريم تحت سن 35 عامًا من الشباب ممن فازوا بالمركز الأول أو الثاني في أي من المسابقات الدولية المعتمدة .
الفرع الثاني : فرع الفتيات
للنابغات في حفظ القرآن الكريم تحت سن 35 عامًا من الفتيات اللائي فزن بالمركز الأول أو الثاني في أي من المسابقات الدولية المعتمدة .
الفرع الثالث : الناشئة
تحت سن 15 عامًا ممن فازوا بالمركز الأول أو الثاني أو الثالث في أي من المسابقات الدولية المعتمدة .

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الفرع الرابع : الثقافة الإسلامية والعربية 
ويشمل كل من حصلوا على المركز الأول أو الثاني في أي من مسابقات الأوقاف المحلية في مجال تفسير القرآن الكريم ، أو السنة النبوية أو السيرة النبوية ، أو الخطابة، أو الابتهال الديني ، أو التحدث بالفصحى ، أو أي من مسابقات سلسلة (رؤية) باللغة العربية ممن هم تحت سن 40 عامًا أو من ترشحهم الأوقاف لذلك .
وتجرى المسابقة على مرحلتين :
المرحلة الأولى : التصفيات المحلية ولها جوائز قدرها نصف مليون جنيه ، بواقع 125 ألف جنيه للفرع الأول ، و 125 ألف جنيه للفرع الثاني ، و 100 ألف جنيه للفرع الثالث ، و 150 ألف جنيه للفرع الرابع ، مع ترشيح الأول والثاني في كل فرع للمسابقة الدولية .
المرحلة الثانية : ولها جوائز قدرها 2 مليون جنيه ، بواقع 500 ألف جنيه للفرع الأول، و 500 ألف جنيه للفرع الثاني ، و 250 ألف جنيه للفرع الثالث ، و 500 ألف جنيه  للفرع الرابع ، و 250 ألف جنيه جوائز تشجيعية .
وستجرى المرحلة الأولى المحلية بمدينة شرم الشيخ في الفترة من السبت 20 / 4 / 2024م حتى الثلاثاء 23/ 4 / 2024م ، في حين تفتتح المرحلة الثانية الدولية يوم الجمعة السادس من محرم 1446هـ الموافق 12 / 7 / 2024م بإذن الله تعالى .

من جانب آخر ناقش أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف واللواء أ.ح/ خالد فودة محافظ جنوب سيناء التعاون المشترك في إحلال وتجديد مسجد المنشية بمدينة الطور ، وإنشاء مسجد نبق بمدينة شرم الشيخ. 

هذا وقد أهدى أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اللواء أ.ح/ خالد فودة محافظ جنوب سيناء نسخة من كتاب الله (عز وجل) ونسخة من موسوعة رؤية للفكر المستنير ، حضر اللقاء اللواء/ محمود عيسى مفوض المحافظ لشئون التخطيط والمتابعة ، والشيخ/ إسماعيل الراوي مستشار المحافظ للشئون الدينية .

الأوقاف وزير الاوقاف محافظ جنوب سيناء مسابقة النوابغ الدولية للقرآن الكريم الثقافة الإسلامية

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