عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الأوقاف: افتتاح 26 مسجدًا الجمعة الأولى من شهر شعبان

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف

تفتتح وزارة الأوقاف، في إطار خطتها لإعمار بيوت الله عز وجل مبنى ومعنى،  26 مسجدًا يوم الجمعة الموافق 16 / 2 / 2024م الجمعة الأولى من شهر شعبان، منها 20 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و6 مساجد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/ 7 / 2023 م حتى تاريخه 584 مسجدًا منها 455 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و129 مسجدًا صيانة وتطويرًا.

كما بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014م حتى 16 / 2 / 2024 م عدد  11606 مسجد، بتكلفة تقدر بنحو 16 مليارًا و61 مليون جنيه.

الأوقاف: افتتاح 26 مسجدًا الجمعة الأولى من شهر شعبان

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف بني سويف
1. مسجد الرحمن الرحيم – المنطقة الصناعية كوم أبو راضي ( مجمع العرب) – مركز الواسطى
مديرية أوقاف الإسماعيلية
2. مسجد الزهراء – جلبانة – القنطرة شرق 
مديرية أوقاف سوهاج
3. مسجد العتيق- الشيخ جمعة – طهطا
4. مسجد علي يوسف – نجع المشايخ – دار السلام
5. مسجد الفتح ( آل همام ) – مشطا – طما 
6. مسجد التراضي – أبو سقير – الحرجة بحري – عرابة أبيدوس
مديرية أوقاف الشرقية 
7. مسجد المصطفى – قرية زور أبو الليل – أولاد صقر
8. مسجد عزبة ماهر الكبرى الروضة – فاقوس
9. مسجد التوبة – عزبة ثابت – م رضوان – أبو كبير
مديرية أوقاف الجيزة
10. مسجد الرحمن –عزبة قرني - العياط
مديرية أوقاف المنيا
11. مسجد النور – إبجاج الحطب – مطاي 
12. مسجد السلام – أبو يعقوب - المنيا
13. مسجد مبارك الغربي – عزبة مبارك – بلنصورة – أبو قرقاص

بيت الزكاة والصدقات يصرف إعانة شهرية عاجلة لسيدتين بالزاوية والسلام

الأشهر الحرم .. الأعمال المستحبة بعد انتهاء شهر رجب لاستقبال رمضان


مديرية أوقاف البحيرة
14. مسجد علواني حمد القبلي – قرية أبو الشقاف - مركز حوش عيسى
15. مسجد الدفراوي– الإبراهيمية – مركز إيتاي البارود
16. مسجد عبد المولى - جزيرة الضهرية– مركز إيتاي البارود
17. مسجد مورده إشليمة– مركز إيتاي البارود
مديرية أوقاف القليوبية
18. مسجد الشهيد مسعد جميل – أرض الجباسات– شبرا الخيمة شرق
19. مسجد الإخلاص – طحانوب– شبين القناطر غرب
مديرية أوقاف مطروح
20. مسجد الشيخ كندي بو ملحا – منطقة آبار نوح أولاد نوح
ثانيًا: مساجد الصيانة:
مديرية أوقاف الشرقية
1. مسجد الوحدة – بساتين بركات نمرة 1 - بلبيس
2. مسجد الزعفرانية – بردين 
مديرية أوقاف الإسكندرية
3. مسجد زاوية سلطان – محطة الرمل 
مديرية أوقاف القليوبية
4. مسجد أبو بكر الصديق – المنيرة – القناطر الخيرية
مديرية أوقاف سوهاج
5. مسجد آل صالح – السمطا - البلينا
مديرية أوقاف أسوان
6. مسجد أبو بكر الصديق – نجع الشيخ تاج الدين – السباعية

الأوقاف وزارة الأوقاف إعمار بيوت الله الجمعة الأولى من شهر شعبان مديرية أوقاف بني سويف مديرية أوقاف المنيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

2400 جنيه|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

بديل الجنيه الورقي|البنك المركزي يعتزم إصدار أول عملة رقمية رسميا.. ماذا يحدث؟

20 جنيها للأرز و27 للسكر.. تعرف على أماكن معارض "أهلا رمضان" وأسعار السلع

الدولار يوجه ضربة قاسية للذهب في مصر.. ومفاجأة في قيمة الجنيه الآن

الفنان محمود عامر يحتفل بزواجه.. تفاصيل

ميدو: أزمة كهربا كشفت جهل المسئولين

تعاود التراجع| مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم.. وهذه قيمة البانيه الآن

لأصحاب البطاقات التموينية| بدء ضم الزوجة والأبناء.. تفاصيل لا تفوتك

موضوعات متعلقة

بيت الزكاة والصدقات يصرف إعانة شهرية عاجلة لسيدتين بالزاوية والسلام

الأشهر الحرم .. الأعمال المستحبة بعد انتهاء شهر رجب لاستقبال رمضان

«بيت الزكاة والصدقات» يصرف إعانة شهرية عاجلة لـ«إنجي» و«هدى»

ماذا كان يفعل رسول الله في شهر شعبان؟.. 9 أمور احذر أن تغفل عنها

الاجتماع في ذكرى الوفاة سنويا لقراءة القرآن.. حكمها وهل يصل الثواب؟

في أول أيامه.. 5 أعمال يغفلها الناس خلال شهر شعبان؟ علي جمعة يوضح

يستطلع هلاله اليوم.. الإفتاء توضح كيفية إثبات دخول شهر شعبان شرعا

29 أم 30 ليلة على شهر رمضان ؟.. موعده وفضله وكيف تستقبله

ترشيحاتنا

صحة غزة: استشهاد 112 فلسطينيًا وإصابة 173 في 14 مجــزرة ارتكبها جيش الاحتلال

20 مليون طن بضائع سنوياً.. إنشاء مصنع جديد لتوطين صناعة السفن

الأشهر الحرم فضلها والأمور المستحبة فيها.. اغتنم 4 أمور تدخلك الجنة

ضربة جديدة لـ الدولار.. وهذه قيمته الآن أمام الجنيه

هدوء وانتظام يسود أجواء أول أيام الدراسة بجامعة القاهرة| صور

كتائب القسام تعلن مقتل أسيرين لديها وتحمل إسرائيل المسئولية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يشبه فستان الزفاف.. درة تثير الجدل بإطلالة جديدة|شاهد

زواج وطلاق رايح جاي.. القصة الكاملة لعودة شيرين عبدالوهاب لـ حسام حبيب

اكتشاف مدحت صالح.. نجم جديد يشعل السوشيال ميديا بظهوره مع منى الشاذلي

يقفز حول مسبح منزلها ليلًا.. أمريكية ترى حيوانا غريبا وتلجأ للشرطة| صور

فيديو

ضربة قاسية للذهب بسبب الدولار .. وهذا سعر عيار 21 الآن

تدلى بـ الحبل السرى.. شاهد لحظة ولادة قرد على ارتفاع 50 قدما

بدل الورقي ويقلل الكاش .. كل ما تريد معرفته عن الجنيه الإلكتروني

بلوك.. استمرار الحظر بين أصالة وأنغام رغم إنهاء الخلاف بينهما

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف نادي يكتب: صراع الروس والأوكران 

هند عصام تكتب: ابحث عني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا سيادة الرئيس .. أسعدت الملايين

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 17

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: القانون رقم 3 لسنة 2024 لبتر المفسدين

سلامة عمر

سلامة عمر يكتب: المخبب شيطان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حتى الماشية يا ليشع !!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نفوس غير سوية وقلوب حاقدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ