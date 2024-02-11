تفتتح وزارة الأوقاف، في إطار خطتها لإعمار بيوت الله عز وجل مبنى ومعنى، 26 مسجدًا يوم الجمعة الموافق 16 / 2 / 2024م الجمعة الأولى من شهر شعبان، منها 20 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و6 مساجد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/ 7 / 2023 م حتى تاريخه 584 مسجدًا منها 455 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و129 مسجدًا صيانة وتطويرًا.

كما بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014م حتى 16 / 2 / 2024 م عدد 11606 مسجد، بتكلفة تقدر بنحو 16 مليارًا و61 مليون جنيه.

الأوقاف: افتتاح 26 مسجدًا الجمعة الأولى من شهر شعبان

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف بني سويف

1. مسجد الرحمن الرحيم – المنطقة الصناعية كوم أبو راضي ( مجمع العرب) – مركز الواسطى

مديرية أوقاف الإسماعيلية

2. مسجد الزهراء – جلبانة – القنطرة شرق

مديرية أوقاف سوهاج

3. مسجد العتيق- الشيخ جمعة – طهطا

4. مسجد علي يوسف – نجع المشايخ – دار السلام

5. مسجد الفتح ( آل همام ) – مشطا – طما

6. مسجد التراضي – أبو سقير – الحرجة بحري – عرابة أبيدوس

مديرية أوقاف الشرقية

7. مسجد المصطفى – قرية زور أبو الليل – أولاد صقر

8. مسجد عزبة ماهر الكبرى الروضة – فاقوس

9. مسجد التوبة – عزبة ثابت – م رضوان – أبو كبير

مديرية أوقاف الجيزة

10. مسجد الرحمن –عزبة قرني - العياط

مديرية أوقاف المنيا

11. مسجد النور – إبجاج الحطب – مطاي

12. مسجد السلام – أبو يعقوب - المنيا

13. مسجد مبارك الغربي – عزبة مبارك – بلنصورة – أبو قرقاص



مديرية أوقاف البحيرة

14. مسجد علواني حمد القبلي – قرية أبو الشقاف - مركز حوش عيسى

15. مسجد الدفراوي– الإبراهيمية – مركز إيتاي البارود

16. مسجد عبد المولى - جزيرة الضهرية– مركز إيتاي البارود

17. مسجد مورده إشليمة– مركز إيتاي البارود

مديرية أوقاف القليوبية

18. مسجد الشهيد مسعد جميل – أرض الجباسات– شبرا الخيمة شرق

19. مسجد الإخلاص – طحانوب– شبين القناطر غرب

مديرية أوقاف مطروح

20. مسجد الشيخ كندي بو ملحا – منطقة آبار نوح أولاد نوح

ثانيًا: مساجد الصيانة:

مديرية أوقاف الشرقية

1. مسجد الوحدة – بساتين بركات نمرة 1 - بلبيس

2. مسجد الزعفرانية – بردين

مديرية أوقاف الإسكندرية

3. مسجد زاوية سلطان – محطة الرمل

مديرية أوقاف القليوبية

4. مسجد أبو بكر الصديق – المنيرة – القناطر الخيرية

مديرية أوقاف سوهاج

5. مسجد آل صالح – السمطا - البلينا

مديرية أوقاف أسوان

6. مسجد أبو بكر الصديق – نجع الشيخ تاج الدين – السباعية