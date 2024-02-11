عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

أوقاف بني سويف تختتم برنامج "حصن طفلك بالقرآن الكريم" والأهالي يشيدون بجهود الوزارة

مبادرة حصن طفلك بالقرآن
مبادرة "حصن طفلك بالقرآن الكريم" للأوقاف

 اختتمت مديرية أوقاف بني سويف في إطار الدور المتكامل الذي تقوم به وزارة الأوقاف المصرية، برنامج حصن طفلك بالقرآن الكريم" والذي انطلق يوم السبت 27 يناير حتى 8 فبراير 2024م والذي يهدف إلى تربية الأبناء وتحصين النشء بالقرآن الكريم من خلال حفظ وفهم معاني ومقاصد الآيات والسور من كتاب "البيان على المنتخب في تفسير القرآن الكريم (الجزء الثلاثون)" والذي يعد منهجا عذبا وسطيا.

مديرية أوقاف بني سويف تختتم برنامج "حصن طفلك بالقرآن الكريم"

وقدم أهالي محافظة بني سويف خالص الشكر لوزارة الأوقاف المصرية لما تقوم به من جهود عظيمة من أجل حماية أبنائنا والحفاظ على جوهر ديننا الإسلامي الوسطى مقدرين كل ما تقوم به الوزارة من أنشطة دعوية وأنشطة قرآنية وأنشطة تثقيفية متميزة تهدف إلى العناية بالنشء.

أفضل دعاء للرزق.. ردده بعد صلاة الفجر وقبل الذهاب للعمل

هل الصيام في شهر شعبان أجره مضاعف .. لجنة الفتوى تجيب

انطلاق مسابقة القرآن الكريم بمسجد عمر بن عبد العزيز ببني سويف

في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالقرآن الكريم، وفي ضوء خدمتها لكتاب الله (عز وجل) والتشجيع على حفظه وفهم معانيه انطلقت مسابقة القرآن الكريم بمسجد عمر بن عبد العزيز ببني سويف والتي تقام بين أطفال البرنامج التثقيفي تحت إشراف مديرية أوقاف بني سويف، وتقام في الفترة من ١٠/ ٢/ ٢٠٢٤م إلى ١٧/ ٢/ ٢٠٢٤م، ويشارك في المسابقة ١٨٠٠ متسابق، وتوزع الجوائز في شهر رمضان المبارك.

حصن طفلك بالقرآن الكريم

كما اختتمت مديرية الأوقاف بدمياط ، برئاسة  الشيخ محمد سلامة وكيل وزارة الأوقاف مبادرة “ حصن طفلك بالقرآن الكريم".

نظمت الاحتفالية بمسجد النور بمدينة دمياط الجديدة، وبحضور وكيل وزارة أوقاف دمياط وعدد من الشيوخ  والدكتور طارق العرابي رئيس مجلس إدارة مسجد النور.

وتم توزيع جوائز على أطفال المبادرة من حفظه القرآن الكريم، ولتكريمه وتشجعيهم، وكان من ضمن المتسابقين أطفالا في مرحلة التعليم الابتدائي.

وشملت المبادرة حفظ القرآن الكريم،  والأحاديث النبوية، والسيرة، والفقه. حضر الحفل عدد كبير من أهالي محافظة دمياط وأولياء أمور الأطفال.

أوقاف أوقاف بني سويف حصن طفلك القران الكريم وزارة الأوقاف حصن طفلك بالقرآن الكريم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

2400 جنيه|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

بديل الجنيه الورقي|البنك المركزي يعتزم إصدار أول عملة رقمية رسميا.. ماذا يحدث؟

20 جنيها للأرز و27 للسكر.. تعرف على أماكن معارض "أهلا رمضان" وأسعار السلع

الدولار يوجه ضربة قاسية للذهب في مصر.. ومفاجأة في قيمة الجنيه الآن

الفنان محمود عامر يحتفل بزواجه.. تفاصيل

ميدو: أزمة كهربا كشفت جهل المسئولين

تعاود التراجع| مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم.. وهذه قيمة البانيه الآن

تجار الدولار فى ورطة .. الداخلية تلاحق المضاربين في العملة

موضوعات متعلقة

أفضل دعاء للرزق.. ردده بعد صلاة الفجر وقبل الذهاب للعمل

هل الصيام في شهر شعبان أجره مضاعف .. لجنة الفتوى تجيب

هل يجوز صيام النصف الأول من شعبان كاملا.. علي جمعة يجيب

أئمة وواعظات الأوقاف في جولة بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.. صور

تقديرًا لجهوده في نشر الوسطية.. إهداء درع الأكاديمية العربية للعلوم لوزير الأوقاف

هل توجد كفارة للمعاصي المتكاثرة غير الاستغفار .. الإفتاء توضح

هل يجوز التصدق من مال مصدره حرام ؟.. علي جمعة يجيب

كيفية التخلص من المال الحرام بعد التوبة.. لجنة الفتوى ترد

ترشيحاتنا

مجلس النواب يوافق علي مواد إصدار مشروع قانون حقوق المسنين

موعد ومكان جنازة وعزاء والدة سما إبراهيم.. تفاصيل

كيف يتخلص الاحتلال من الفلسطينيين الموجودين في رفح؟

مصطفى فتحي لاعب بيراميدز يظهر في مران الزمالك.. اعرف السبب

مصر تعزي الإمارات والبحرين في ضحايا الهجوم الإرهابي بالصومال

حماس توجّه تهديدًا لإسرائيل بشأن الهجوم على مدينة رفح


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

باللون الأحمر.. إلهام شاهين بإطلالة مثيرة للجدل للاحتفال بعيد الحب

بفستان زفاف.. ياسمين الخطيب تثير الجدل بالسوشيال ميديا بهذه الإطلالة |شاهد

الفنان محمود عامر يحتفل بزواجه.. تفاصيل

بعد عرض الاختيار وفومو.. السوشيال ميديا تثير الجدل بنادي السينما المستقلة|صور

فيديو

ضربة قاسية للذهب بسبب الدولار .. وهذا سعر عيار 21 الآن

تدلى بـ الحبل السرى.. شاهد لحظة ولادة قرد على ارتفاع 50 قدما

بدل الورقي ويقلل الكاش .. كل ما تريد معرفته عن الجنيه الإلكتروني

بلوك.. استمرار الحظر بين أصالة وأنغام رغم إنهاء الخلاف بينهما

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف نادي يكتب: صراع الروس والأوكران 

هند عصام تكتب: ابحث عني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا سيادة الرئيس .. أسعدت الملايين

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 17

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: القانون رقم 3 لسنة 2024 لبتر المفسدين

سلامة عمر

سلامة عمر يكتب: المخبب شيطان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حتى الماشية يا ليشع !!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نفوس غير سوية وقلوب حاقدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ