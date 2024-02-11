أوقاف بني سويف تختتم برنامج "حصن طفلك بالقرآن الكريم" والأهالي يشيدون بجهود الوزارة

اختتمت مديرية أوقاف بني سويف في إطار الدور المتكامل الذي تقوم به وزارة الأوقاف المصرية، برنامج حصن طفلك بالقرآن الكريم" والذي انطلق يوم السبت 27 يناير حتى 8 فبراير 2024م والذي يهدف إلى تربية الأبناء وتحصين النشء بالقرآن الكريم من خلال حفظ وفهم معاني ومقاصد الآيات والسور من كتاب "البيان على المنتخب في تفسير القرآن الكريم (الجزء الثلاثون)" والذي يعد منهجا عذبا وسطيا.

مديرية أوقاف بني سويف تختتم برنامج "حصن طفلك بالقرآن الكريم"

وقدم أهالي محافظة بني سويف خالص الشكر لوزارة الأوقاف المصرية لما تقوم به من جهود عظيمة من أجل حماية أبنائنا والحفاظ على جوهر ديننا الإسلامي الوسطى مقدرين كل ما تقوم به الوزارة من أنشطة دعوية وأنشطة قرآنية وأنشطة تثقيفية متميزة تهدف إلى العناية بالنشء.

انطلاق مسابقة القرآن الكريم بمسجد عمر بن عبد العزيز ببني سويف

في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالقرآن الكريم، وفي ضوء خدمتها لكتاب الله (عز وجل) والتشجيع على حفظه وفهم معانيه انطلقت مسابقة القرآن الكريم بمسجد عمر بن عبد العزيز ببني سويف والتي تقام بين أطفال البرنامج التثقيفي تحت إشراف مديرية أوقاف بني سويف، وتقام في الفترة من ١٠/ ٢/ ٢٠٢٤م إلى ١٧/ ٢/ ٢٠٢٤م، ويشارك في المسابقة ١٨٠٠ متسابق، وتوزع الجوائز في شهر رمضان المبارك.

حصن طفلك بالقرآن الكريم

كما اختتمت مديرية الأوقاف بدمياط ، برئاسة الشيخ محمد سلامة وكيل وزارة الأوقاف مبادرة “ حصن طفلك بالقرآن الكريم".

نظمت الاحتفالية بمسجد النور بمدينة دمياط الجديدة، وبحضور وكيل وزارة أوقاف دمياط وعدد من الشيوخ والدكتور طارق العرابي رئيس مجلس إدارة مسجد النور.

وتم توزيع جوائز على أطفال المبادرة من حفظه القرآن الكريم، ولتكريمه وتشجعيهم، وكان من ضمن المتسابقين أطفالا في مرحلة التعليم الابتدائي.

وشملت المبادرة حفظ القرآن الكريم، والأحاديث النبوية، والسيرة، والفقه. حضر الحفل عدد كبير من أهالي محافظة دمياط وأولياء أمور الأطفال.