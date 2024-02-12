7 ملايين فرصة عمل.. رئيس الوزراء يزف بشري للشباب بحلول 2030

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة عملت على صياغة أولوياتها وتوجهاتها الاستراتيجية خلال الفترة بين 2024 وحتى 2030، وذلك في سياق تطلع مصر إلى المستقبل.

وقال الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزارء، إن الحكومة تركز على وتيرة نمو اقتصادي داعمة للتشغيل، لتوفير ما يتراوح بين 7 ملايين و8 ملايين فرصة عمل خلال تلك الفترة.



وواصل الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزارء، خلال كلمته فى فعاليات "القمة العربية للحكومات"، أن الدولة المصرية تضع نصب أعينها التركيز على دعم قطاعات اقتصادية دافعة للنمو خاصة في مجالات البنية الأساسية، ما يساعد في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية، والتي أثمرت هذه الجهود عن تقدم مصر بالعديد من المؤشرات الدولية ذات الصلة.

وتابع الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزارء، أن مبادرة حياة كريمة تمثل أكبر مبادرة تنموية أطلقتها مصر وأدرجتها منظمة الأمم المتحدة على منصتها"، لافتا إلى أن الحكومة المصرية عملت على صياغة أولياتها وتوجهاتها خلال الفترة ما بين 2024 و2030 والتي تستهدف تحقيق نمو إقتصادي.