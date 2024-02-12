الداخلية تنظم الملتقى الرابع لطلائع وشباب المناطق الحضارية الجديدة في بورسعيد

نظمت وزارة الداخلية الملتقى الرابع لطلائع وشباب المناطق الحضارية الجديدة على مدار 3 أيام واستضافتهم بقرية الشرطة بمحافظة بورسعيد.

يأتى ذلك تأكيداً على سعى الدولة بكافة مؤسساتها نحو الإرتقاء بالعنصر البشرى وليس فقط بناء مناطق حضارية جديدة واستمرارا لجهود وزارة الداخلية فى ترسيخ قيم الولاء والإنتماء وحب الوطن لدى طلائع وشباب المناطق الحضارية الجديدة من خلال إطلاعهم على تاريخ بلدهم وما يحمله من بطولات لإعداد أجيال جديدة تفخر بإنتمائها للوطن.

وتضمن البرنامج الذى أعدته الوزارة زيارات لمعالم مدينة بورسعيد التاريخية ومن بينها المتحف الحربى وعدد من المعالم التاريخية والحضارية بالمحافظة .

كما تم زيارة مقر قسم شرطة موانىء بورسعيد الذى يعود بناءه إلى فترة الثلاثينيات بالقرن الماضى.

كما نظمت الوزارة، في إطار ادراكها لأهمية إطلاع النشء على الصناعات الوطنية، زيارة للمنطقة الصناعية إطلع خلالها الطلائع والشباب على مصنع إنتاج الدوائر الكهربائية للسيارات وقاموا بزيارة مصنع الكاوتشوك والذى يلبى إحتيجات السوق المحلى.

وحرصت الوزارة على إصطحاب هؤلاء الشباب عبر (أنفاق 3 يوليو) التى تربط بورسعيد بالضفة الشرقية للقناة كأحد الإنجازات الحديثة متجهين عبره إلى ميناء شرق التفريعة وهو من المشروعات القومية التى أقامتها الدولة ومحور أساسى للتجارة العالمية، وتم نتظيم إحتفالية لهم هناك.

كما تضمن البرنامج محاضرات توعوية بالإضافة إلى تنظيم مسابقات ثقافية والتى عكست مدى التطور الذى أحدثته المبادرة فى ثقافتهم وحجم معرفتهم بالإنجازات والثوابت الوطنية تم خلالها تكريم المتميزين علمياً وفنياً ورياضياً من الطلائع والشباب.. وتم ختام فعاليات الملتقى بتنظيم حفل ترفيهي لهم.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تفعيل المبادرات المجتمعية المختلفة فى ضوء إهتمام القيادة السياسية بهؤلاء الشباب والبراعم ، لجعلهم أكثر حرصاً وإصراراً على تحقيق أهدافهم وتطلعاتهم.. وتوفير حياة كريمة لهم.

كما يأتي ذلك استمرارا للدور الإنسانى والمجتمعى لوزارة الداخلية تجاه قاطنى المناطق الحضارية الجديدة.. وفى ضوء مبادرة "جيل جديد" تحت رعاية رئيس الجمهورية .





798af8f2-9149-4750-968a-e2ec868f1237

8fd7fc52-a71d-4a79-b52a-c341fae32638

d5129023-1a53-4784-b753-17e128150c78

55c9d4cf-0ffe-4f37-8c3a-a49f83725fd0

68ec67cd-8237-46e3-b4f0-005d42cb523b

24466812-6d21-459a-9629-081ed697696f