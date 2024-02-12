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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قطع المياه عن بعض قرى مركز إهناسيا ببني سويف غدا

صدى البلد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، أنه تقرر قطع المياه عن قرى ( منشأة عبد الصمد، منهرو ، وش الباب ، ننا) مركز اهناسيا، اعتباراً من الساعة 8 صباح غد الثلاثاء  13 فبراير  وحتى الساعة 9 مساء نفس اليوم ، نظراً لتطهير محطة مياه منشأة عبد الصمد مما يستلزم توقفها خلال أعمال التطهير. 

  

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وتتقدم الشركة باعتذارها عن قطع  الخدمة خلال الساعات المذكورة،بسبب أعمال التطهير،لضمان انتظام تقديم الخدمة ،مناشدة المواطنين ،وأصحاب المخابز وكافة المنشآت الحيوية تدبير إحتياجاتهم الأساسية من المياه خلال تلك الفترة، ومنوهة عن قيامها بتدبير سيارات مياه شرب نقية عند الحاجة إليها،مع التأكيد على الاتصال من أى تليفون أرضى على الخط الساخن (125) أو رقم الواتس (01211175827) حال وجود شكوى في هذا الشأن.

 

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