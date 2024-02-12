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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد مزاعم تورط موظفيه بهجوم 7 أكتوبر.. مفوض الأونروا ينفي تقديم استقالته

مفوض الأونروا
مفوض الأونروا

أكد المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني، أنه لا توجد لديه نية للاستقالة من منصبه كرئيس لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، جاء ذلك بعد مزاعم أن بعض موظفي الأونروا شاركوا في الهجوم الذي قادته حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر.

وأضاف لازاريني في مؤتمر صحفي اليوم الإثنين، أن وقف عمل الوكالة سيؤدي إلى نقص حاد في المساعدات المقدمة للفلسطينيين، مشيرًا إلى أن مناطق شمال قطاع غزة باتت على حافة الدخول في مجاعة.

وتابع قوله إن الأونروا اقترحت وجود رقابة دولية على المساعدات المقدمة لها، مؤكدًا أن شائعات تصل إلى موردي المواد الغذائية لإيقاف المساعدات المقدمة إلى الوكالة.

ولفت إلى أن الوكالة تجري تحقيقا بشأن مزاعم مشاركة 12 من موظفي الوكالة في هجمات 7 أكتوبر، مشددًا على أن الوكالة طالبت إسرائيل بتزويدها بمعلومات حول مزاعمها.

واستطرد "لو توقفنا عن العمل سنحرم نصف مليون طفل في غزة من العودة للمدارس".

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