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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمريكا يمكنها الضغط.. بوريل يطالب الغرب بمراجعة تزويد إسرائيل بالأسلحة

جوزيب بوريل
جوزيب بوريل

طالب مسئول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، المجتمع الدولي بمراجعة مسألة تزويد إسرائيل بالأسلحة.

وقال بوريل خلال مؤتمر صحفي اليوم الاثنين مع المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني، إن  الولايات المتحدة الأمريكية يمكنها الضغط على إسرائيل من خلال وقف تزويدها بالسلاح.

وأكد أن توقف خدمات وكالة الأونروا يتسبب في تداعيات كارثية على ملايين الأشخاص.

وأضاف أن هناك توافقا مع المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني على أن دعم الفلسطينيين في قطاع غزة وخارجها من مهام الوكالة.

ولفت إلى أنه لا يمكن الاستغناء عن الأونروا قبل إيجاد حل لملف اللاجئين الفلسطينيين تمامًا، داعيًا إلى ضرورة العمل على ضمان استمرار عمل الوكالة لمصلحة الجميع.

وأشار إلى أن الأونروا مهمتها ضرورية للفلسطينيين في المنطقة وهي مرتبطة بالمشكلة الفلسطينية وليس الحل بإلغائها.

بوريل إسرائيل الاتحاد الأوروبي الولايات المتحدة الامريكية الفلسطينيين في قطاع غزة

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