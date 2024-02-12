مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم مرتفعًا 86.85 نقطة، ليقفل عند مستوى 12295.91 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 11 مليار ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة - وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية - 377 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 96 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 125 شركة على تراجع.

كانت أسهم شركات جمجوم فارما، وعذيب للاتصالات، وسلامة، وجبل عمر، والخدمات الأرضية الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات سدافكو، والكيميائية، وتكوين، وأميانتيت، وأنابيت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.89% و 7.50% .

وكانت أسهم شركات أمريكانا، والباحة، وأديس، ودار الأركان ، وأرامكو السعودية هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات سال، ومعادن، ومجموعة إم بي سي، وأرامكو السعودية، والراجحي هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 4.50 نقاط ليقفل عند مستوى 25305.48 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 30 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة مليون سهم.