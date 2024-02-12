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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لبلوغه السن القانوني للمعاش.. محافظ الشرقية يُكرم رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية

صدى البلد

كرم الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية المهندس طارق اللبان رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمنحه ميدالية تذكارية تحمل شعار المحافظة لبلوغه السن القانوني للمعاش، تقديراً لما قدمه من جهد وأداء متميز في رفع كفاءة البنية التحتية وتطوير مشروعات الري والمساقي وتبطين الترع لتعود بالنفع والفائدة علي المواطنين.

وأكد المحافظ على أهمية التعاون والتنسيق بين المحافظة والإدارة المركزية للموارد المائية والري وجميع الجهات المعنية والمديريات الخدمية والهيئات لتذليل كافة العقبات المتعلقة بإنهاء مصالح المواطنين.

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من جانبه أعرب رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري عن خالص شكره وتقديره لمحافظ الشرقية لحرصه على تكريمه اليوم بمكتبه بالديوان العام ومنحه ميدالية تذكارية تحمل شعار المحافظة تقديرا لما قدمه خلال فترة عمله داخل الجهاز الإداري لمحافظة الشرقية.

وأشاد بالعلاقة الطيبة التي تجمع المحافظ بمرؤوسيه والتي يسودها الود والاحترام والعمل بروح الفريق للارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين.

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الخدمات المقدمة للمواطن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الخدمات المقدمة للمواطنين المديريات الخدمية تطوير مشروعات رفع كفاءة البنية التحتية رئيس الإدارة المركزية ممدوح غراب محافظ الشرقية مصالح المواطنين

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