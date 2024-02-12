محافظ الشرقية: الدولة تسعى لتطوير النظم والبرامج التعليمية لتواكب تطورات العصر

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن الدولة تولي اهتماماً خاصاً بالتعليم وتسعى جاهدة لتطوير النظم والبرامج التعليمية للوصول لتقديم تعليم جيد إلى أبنائنا الطلاب يتماشى مع تطورات العصر الحديث.

جاء ذلك خلال لقائه المهندس علي عبد الرؤوف وكيل أول وزارة التربية والتعليم في حضور اللواء السعيد عبد المعطي مستشار المحافظ للمشروعات، لتهنئته بمهام منصبه الجديد، متمنياً له التوفيق في مهام عمله بمديرية التربية والتعليم بالشرقية ليمثل إضافة قوية ودعماً للارتقاء بمنظومة التعليم العام والفني في مختلف المدارس بنطاق المحافظة.

وأشار المحافظ إلى أهمية وضع الخطط المستقبلية للنهوض بمنظومة التعليم داخل المحافظة، مؤكداً أننا جميعاً نعمل كفريق عمل واحد من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات التعليمية المقدمة لأبنائنا طلاب وطالبات المراحل التعليمية المختلفة.

ومن جانبه أكد وكيل أول وزارة التربية والتعليم استمرار تنفيذ وتطوير خطة المديرية للارتقاء بالعملية التعليمية وتقديم تعليم جيد لجميع طلاب المراحل التعليمية المختلفة وكذلك افضل الخدمات للعاملين بقطاع التربية والتعليم بما يضمن سير انتظام العملية التعليمية وتحقيق المراكز الاولى على مستوى الجمهورية.