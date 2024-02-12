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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

السعودية تدشن المؤتمر الدولي لتكنولوجيا البترول 2024

صدى البلد

دشّن سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، السعودية، بحضور  عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة السعودي، وسعود بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة، اليوم، انطلاق المؤتمر الدولي لتكنولوجيا البترول في مركز الظهران الدولي إكسبو بالدمام.

وبحسب وكالة أنباء السعودية الرسمية “واس”، أكد أمير المنطقة الشرقية أن المؤتمر له أثر على تبادل الخبرات، وإيجاد حلول علمية ومتطورة لتطوير تقنيات وتكنولوجيا البترول وفق أحدث المواصفات العالمية.

وأشاد بما توليه حكومة  الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبدعم  محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، من اهتمام بقطاع الطاقة والطاقة النظيفة والتقنيات المستخدمة على مستوى العالم في هذا المجال.

وبعد ذلك، تجول سموه في المعرض المصاحب، واطلع على ما تقدمه الشركات المشاركة وأحدث التقنيات المعروضة، ثم بدأ الحفل الخطابي بكلمة لرئيس لجنة "IPTC "، وكلمة لرئيس اللجنة التنفيذية للمؤتمر المهندس ناصر النعيمي، ثم تسلم أمير المنطقة الشرقية وهديتين تذكاريتين بهذه المناسبة.

السعودية أمير المنطقة الشرقية المؤتمر الدولي لتكنولوجيا البترول مركز الظهران الدولي إكسبو

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