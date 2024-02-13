وزير النفط العراقي: ملتزمون بقرارات أوبك.. ولن تنتج أكثر من 4 ملايين برميل

أكد وزير النفط العراقي حيان عبد الغني في تصريحات صحافية أن العراق ملتزم بقرارات منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" فيما يتعلق بالإنتاج وملتزم أيضا بعد إعلان خفضه الطوعي الثاني في ديسمبر بعدم إنتاج أكثر من 4 ملايين برميل يومياً.

وبحسب وكالة أنباء “سي إن بي سي عربية”، ذكر الوزير أن صادرات العراق الحالية تتراوح ما بين 3.35 إلى 3.4 مليون برميل يومياً، وكشف عن إحراز تقدم في المحادثات مع شركات النفط العالمية العاملة في كردستان العراق بشأن حل نزاع أوقف تصدير النفط من شمال العراق.

وأضاف عبد الغني أن استئناف الصادرات من كردستان العراق مرتبط باستئناف الإنتاج من الحقول الموجودة في الإقليم، وأن المحادثات مع الشركات العاملة في الإقليم توشك على التوصل إلى حل في المستقبل القريب.

وقال نائب وزير النفط العراقي لشؤون الاستخراج في نوفمبر إن استئناف تصدير النفط الخام من الشمال يعتمد على إعادة التفاوض بشأن عقود تقاسم الإنتاج الحالية لتغييرها إلى عقود لتقاسم الأرباح.

بدورها، أوقفت تركيا في 25 مارس الماضي صادرات شمال العراق البالغة 450 ألف برميل يومياً بعد حكم أصدرته غرفة التجارة الدولية في قضية تحكيم وأمرت فيه أنقرة بدفع تعويضات لبغداد نظير الأضرار التي لحقت بها من التصدير بشكل غير مصرح به بين عامي 2014 و2018.

وكانت أوبك+ أقرت في آخر اجتماعات عام 2023 خفضاً طوعياً إضافياً بمقدار 2.2 مليون برميل يومياً على مدار الربع الأول من العام الجاري، ويشمل هذا القرار التخفيضات الطوعية بمقدار 1.3 مليون برميل يومياً والتي أقرتها روسيا والسعودية في يونيو.