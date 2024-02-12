وفد من "إيكواس" يصل السنغال لبحث أزمة تأجيل الانتخابات الرئاسية

أرسلت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس" بعثة دبلوماسية إلى السنغال لمعالجة الظروف السياسية الناجمة عن تأجيل الانتخابات الرئاسية في البلاد.

وذكرت وكالة رويترز أن هذه المبادرة أعلن عنها المكتب التشريعي للكتلة، اليوم الاثنين، وسيعقد رئيس برلمان المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، سيدي محمد، وأعضاء الجمعية، اجتماعات مع السلطات السنغالية والمشرعين وممثلي المجتمع المدني خلال المهمة التي ستجري في الفترة من 12 إلى 14 فبراير، حسبما ورد في بيان.

وأعلن رئيس السنغال ماكي سال مؤخرًا، تأجيل الانتخابات الرئاسية في البلاد، ما أدى إلى احتجاجات عنيفة في العاصمة، قُتل خلالها ثلاثة أشخاص، لكن القرار اتخذ بسبب "التزام أخلاقي" وليس كتكتيك للاحتفاظ بالسلطة، بحسب المتحدث باسم الحكومة عبده كريم فوفانا.

وأثارت هذه الخطوة قلق المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والاتحاد الأفريقي، اللذين دعيا السنغال إلى إجراء انتخابات شفافة في أقرب وقت ممكن.

وفي أعقاب التأجيل الأخير للانتخابات الرئاسية في السنغال، الذي أعلنه الرئيس ماكي سال، أعربت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا عن قلقها بشأن الأمر و"حثت الطبقة السياسية بأكملها على إعطاء الأولوية للحوار والتعاون من أجل إجراء انتخابات شفافة وشاملة وذات مصداقية"، وفقًا لما ذكرته وكالة "رويترز".