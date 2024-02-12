ما هو دعاء الاستفتاح في الصلاة وحكم تركه؟ أزهري يجيب

كشف الشيخ أبو اليزيد سلامة، من علماء الأزهر الشريف، عن حكم دعاء الاستفتاح في الصلاة، وما هي الصيغة التي يقال بها؟

وقال أبو اليزيد سلامة، في فيديو لصدى البلد، إن دعاء الاستفتاح، هو دعاء يردده المصلي في بداية الصلاة وبعد تكبيرة الإحرام.

وأضاف أبو اليزيد سلامة، أن دعاء الاستفتاح ليس واجبا، وإنما هو سنة عن النبي الكريم، إذا نسيه المصلي فلا شئ عليه وصلاته صحيحة، ويفضل أن يردده في كل صلاة.

وأشار إلى أن دعاء الاستفتاح، هو دعاء جميل ينبغي أن نتعلمه ونردده في كل صلاة، فالدعاء في الصلاة هو مخ العبادة وأمر محبب داخل الصلاة.

وذكر أبو اليزيد سلامة، أن صيغة دعاء الاستفتاح هي (سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك).

كما وردت أعية أخرى في بداية الصلاة ومنها (اللهم اغسل خطايايا بالماء والثلج والبرد ونقني من الذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس).