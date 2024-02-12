عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تعديلات الإجراءات الجنائية.. قرار عاجل لـ استئناف القاهرة بشأن تقرير الطعن

محكمة - ارشيفية
محكمة - ارشيفية

أصدرت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار محمد عامر محمد جادو رئيس محكمة استئناف القاهرة، القرار رقم 27 لسنة 2024 بإنشاء أقلام كتاب محكمة استئناف القاهرة ومأموريتها، إعمالا بأحكام القانون رقم 1 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون الاجراءات الجنائية.

قرار قضائي عاجل ضد مرتضي منصور في سب وقذف الخطيب.. تعرف عليه

قرار عاجل من النقض ضد سائقي قطار طهطا سوهاج

قرار عاجل بالتحفظ على أموال المتهمين في شبكة فساد وزارة الري

مد أجل الحكم في اتهام مرتضى منصور بسب محمود الخطيب

قرار عاجل لـ محكمة استئناف القاهرة

وتضمن قرار محكمة استئناف القاهرة، أن يتم التقرير بالطعن بالاستئناف من ذوي الشأن على احكام محاكم جنايات درجة التابعة لمحكمة استئناف القاهرة امام قلم كتاب محكمة استئناف القاهرة ومقر الإدارة الجنائية، وأن يكون الطعن بالاستئناف من ذوي الشأن وفقا لنماذج التقرير بالطعن بالاستئناف.

كما تضمن قرار محكمة استئناف القاهرة، والذي صدق عليه المستشار محمد عامر محمد جادو، تقيد تقرير الطعن بالاستئناف في الدفتر المعد لذلك بأرقام مسلسلة ويكون للتقرير أصل وصورة يودع الاصل بالقضية ويتم الاحتفاظ بالصورة، حيث يتم تسليمه للمحكمة ولا يتعدد رقم الاستئناف مهما تعدد الطاعنون.

اقرأ أيضاً.. جوزي مابيسبش فرض.. زينب تطلب الخلع: شاهدته برفقة سيدة بدون ملابس

اقرأ أيضاً..  قرار قضائي عاجل بشأن مشاجرة حمو بيكا

اقرأ ايضا.. شابان بملابس ضيقة وملفتة.. شمس ونور باعوا أنفسهم للحرام في المنصورة|تفاصيل

اقرأ ايضا.. انتشار مكثف لرجال الأمن أمام منزل مرتضى منصور بالمهندسين والسبب مفاجأة| فيديو

وأفاد قرار محكمة استئناف القاهرة، بأنه على جميع الإدارات الجنائية بكل المأموريات التي تتبعها دوائر جنايات أول درجة - التجمع الخامس وشمال القاهرة وزينهم والجيزة بالسودان - الاحتفاظ بأصول الجنايات المحكوم فيها على أن تقوم تلك الإدارات بإرسال صور الاحكام التي يتم استئنافها فور طلبها من قلم كتاب المحكمة، وأن ينشأ جدول بقلم كتاب محكمة استئناف القاهرة تحت مسمى جدول الجنايات المستأنفة تقيد به ارقام الجنايات المستأنفة بالتسلسل الزمني للتقرير بالاستئناف، وتخاطب مصلحة السجون بمضمون هذا القرار على أن يتم موافاتها بعدد كاف من دفاتر تقرير الطعن بالاستئناف المتضمنة البيانات اللازمة للتقرير بالطعن.

وجاء قرار رئيس محكمة استئناف القاهرة بعد الاطلاع على قانون الاجراءات الجنائية والقوانين المعدلة له، وعلى القرار رقم 46 لسنة 1923 والقرار رقم 8 لسنة 2024 بشأن توزيع عمل دوائر محاكم جنايات أول درجة ومحاكم الجنايات المستأنف والقرار رقم 10 لسنة 2024 بشأن تعديل بعض اختصاصات الدوائر الجنائية الواردة بالقرار رقم 8.

استئناف القاهرة محكمة استئناف القاهرة المستشار محمد عامر جادو رئيس محكمة استئناف القاهرة مصلحة السجون محكمة استئناف قانون الإجراءات الجنائية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيان عاجل لـ مصر بشأن تصريحات وزير المالية الإسرائيلي المتطرفة

عدم استقرار جوي يضرب مصر.. انخفاض درجات الحرارة وأمطار خلال الساعات المقبلة

قرار قضائي عاجل ضد مرتضي منصور في سب وقذف الخطيب.. تعرف عليه

سعر الذهب في مصر اليوم .. عيار 21 يسجل مفاجأة

كوبونات بـ 250 جنيها لكل مواطن.. التموين تستعد لشهر رمضان 2024

انفراد| اعترافات مفاجأة لموظف مصر للطيران بقضية تهريب العناصر الإرهابية

ببيجامات ودبدوب.. محمود عامر وزوجته يثيران الجدل في يوم الصباحية

رفح خط أحمر| أسوشيتد برس: تهديد مصر بإبطال كامب ديفيد كارثي على إسرائيل.. وهذه تداعيات إلغاء المعاهدة

موضوعات متعلقة

قرار قضائي عاجل ضد مرتضي منصور في سب وقذف الخطيب.. تعرف عليه

قرار عاجل من النقض ضد سائقي قطار طهطا سوهاج

قرار عاجل بالتحفظ على أموال المتهمين في شبكة فساد وزارة الري

مد أجل الحكم في اتهام مرتضى منصور بسب محمود الخطيب

لو حدثت خلافات زوجية.. إجراءات تقديم طلب تسليم الصغار

قرار عاجل ضد متهمين تزعما شبكة لتهريب المهاجرين إلى أوروبا

مفاجأة غير متوقعة لتجار الذهب في السوق

مفاجأة غير متوقعة لتجار الدولار

ترشيحاتنا

تعجيل صرف العلاوة والحافز| ماذا تعني قرارات البرلمان اليوم وما موعد تطبيقها؟

دعم المواطن.. الحكومة: لا علاقة بين زيادة الأجور والمعاشات وتعويم الجنيه

قرار غامض.. اختفاء زوج ابنة عبلة كامل البولندي

مصر تجدد تحذيرها بشأن استمرار الحرب في غزة.. فيديو

التفاصيل قريبا.. الحكومة: المباحثات مع صندوق النقد الدولي تشهد تطورات إيجابية

سفير تركيا بالقاهرة: زيارة أردوغان لمصر تهدف لزيادة التعاون بين البلدين


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يحمى من الأمراض الخطيرة.. نوع خضار مهمل يحمى من السرطان والضغط

فساتين وكاجوال .. أبرز اطلالات شيرين عبد الوهاب بالأسود | شاهد

مجوهرات لافتة.. يسرا تستعرض جمالها بإطلالة جذابة

تنتظر عرض أهل الكهف.. ريم مصطفى تشعل السوشيال ميديا بفستان أسود

فيديو

بمناسبة عيد الحب.. نسمة محجوب تطرح أغنية "حبيتك" |فيديو

وزير الدفاع يشهد مناقشة البحث الرئيسى لكلية القادة والأركان لمناقشة الاستعداد القتالى للقوات المسلحة

الحل الأمثل لزيادة حصة مصر في المياه.. ماذا تعرف عن قناة جونقلي؟

13 إبرة لمكافحة "تأخر الزواج".. عارضة أزياء توثق طريقتها لإنجاب أطفال بالمستقبل| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الرئيس الأمريكي وذاكرة الأسماك !

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي (5) التّعامل مع الخذلان وخيبة الأمل

نهال علام

نهال علام تكتب: شاديةُ القلوب

شريف نادي يكتب: صراع الروس والأوكران 

هند عصام تكتب: ابحث عني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا سيادة الرئيس .. أسعدت الملايين

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 17

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: القانون رقم 3 لسنة 2024 لبتر المفسدين

اﻟﻤﺰﻳﺪ