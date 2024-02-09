قرار عاجل ضد متهمين تزعما شبكة لتهريب المهاجرين إلى أوروبا

أحال المحامي العام الأول لنيابة شرق القاهرة شخصين من محافظة الشرقية لاتهامهما بتزعم تنظيم للهجرة غير الشرعية الي أوروبا.

جاء بأمر الإحالة أن المتهمين المتهم الأول هرب وآخرون مجهولين بطريقة غير مشروعة وبغرض الحصول على كسب مادي "مبالغ مالية بطريقة غير شرعية بأن دبر انتقال عدد من المهاجرين من جمهورية مصر العربية إلى دولة إيطاليا، وقد كانت تلك الجريمة ذات طابع عبر وطني.



كما أن المتهم الثاني هرب وآخرون مجهولين بطريقة غير مشروعة وبغرض الحصول على كسب مادي "مبالغ مالية" بطريقة غير شرعية بأن دبر انتقال عدد من المواطنين من جمهورية مصر العربية إلى دولة إيطاليا، وقد كانت تلك الجريمة ذات طابع عبر وطني على النحو المبين بالتحقيقات.

كما أن المتهمين انضما وآخرون مجهولون إلى جماعة إجرامية منظمة بغرض تقريب المهاجرين بطريقة غير مشروعة من جمهورية مصر العربية إلى دولة إيطاليا من أجل الحصول على كسب مادي – مبالغ مالية.

