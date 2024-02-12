عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مفوض حقوق الإنسان بالأمم المتحدة يدعو لبذل جهد دولي لكبح جماح إسرائيل

صدى البلد

انضم مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، إلى جوقة الأصوات الداعية إلى تحرك دولي لكبح جماح إسرائيل وسط تصاعد التوترات في غزة. ومع تزايد المخاوف بشأن توغل بري محتمل في منطقة رفح المكتظة بالسكان والتي يقطنها أكثر من مليون فلسطيني، أكد فولكر تورك، على الحاجة الملحة لضبط النفس من جانب القوى العالمية.

أثار تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بنشر قوات برية في رفح كجزء من الجهود الرامية للقضاء على حماس قلقاً دولياً. إن التهديد الذي يلوح في الأفق بشن هجوم عسكري على رفح، حيث يتركز جزء كبير من سكان غزة على طول الحدود المصرية، يثير احتمالات مثيرة للقلق بشأن سقوط ضحايا من المدنيين، وخاصة بين الأطفال والنساء.

وفي معرض تسليطه الضوء على التبعات الإنسانية لمثل هذه الخطوة، أكد فولكر تورك، على الدمار المحتمل الذي يمكن أن يحدث في رفح، مما يؤدي إلى تفاقم الوضع السيئ بالفعل في غزة. وحذر من أنه بالإضافة إلى المعاناة المباشرة الناجمة عن العنف، فإن التوغل في رفح يمكن أن يعطل جهود المساعدات الإنسانية الحاسمة، مما يشكل خطرا جسيما على السكان الضعفاء في المنطقة، بما في ذلك أولئك الذين يواجهون المجاعة في الشمال.

ويتوافق بيان فولكر تورك، مع الدعوات المتزايدة للتدخل الدولي لمنع المزيد من التصعيد وتخفيف الأزمة الإنسانية التي تتكشف في غزة. ومع استمرار تصاعد التوترات، فإن الحاجة إلى بذل جهود دبلوماسية متضافرة لتهدئة الوضع ومعالجة الأسباب الجذرية للصراع تظل ذات أهمية قصوى.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيان عاجل لـ مصر بشأن تصريحات وزير المالية الإسرائيلي المتطرفة

عدم استقرار جوي يضرب مصر.. انخفاض درجات الحرارة وأمطار خلال الساعات المقبلة

قرار قضائي عاجل ضد مرتضي منصور في سب وقذف الخطيب.. تعرف عليه

سعر الذهب في مصر اليوم .. عيار 21 يسجل مفاجأة

كوبونات بـ 250 جنيها لكل مواطن.. التموين تستعد لشهر رمضان 2024

انفراد| اعترافات مفاجأة لموظف مصر للطيران بقضية تهريب العناصر الإرهابية

ببيجامات ودبدوب.. محمود عامر وزوجته يثيران الجدل في يوم الصباحية

رفح خط أحمر| أسوشيتد برس: تهديد مصر بإبطال كامب ديفيد كارثي على إسرائيل.. وهذه تداعيات إلغاء المعاهدة

ترشيحاتنا

شروط فيزا شنغن للمصريين

«الناس مستكترة عليا»| محمود عامر يرد على انتقادات زواجه.. وطليقته لاشينة لاشين: "عندنا أحفاد"

تعجيل صرف العلاوة والحافز| ماذا تعني قرارات البرلمان اليوم وما موعد تطبيقها؟

دعم المواطن.. الحكومة: لا علاقة بين زيادة الأجور والمعاشات وتعويم الجنيه

قرار غامض.. اختفاء زوج ابنة عبلة كامل البولندي

مصر تجدد تحذيرها بشأن استمرار الحرب في غزة.. فيديو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يحمى من الأمراض الخطيرة.. نوع خضار مهمل يحمى من السرطان والضغط

فساتين وكاجوال .. أبرز اطلالات شيرين عبد الوهاب بالأسود | شاهد

مجوهرات لافتة.. يسرا تستعرض جمالها بإطلالة جذابة

تنتظر عرض أهل الكهف.. ريم مصطفى تشعل السوشيال ميديا بفستان أسود

فيديو

بمناسبة عيد الحب.. نسمة محجوب تطرح أغنية "حبيتك" |فيديو

وزير الدفاع يشهد مناقشة البحث الرئيسى لكلية القادة والأركان لمناقشة الاستعداد القتالى للقوات المسلحة

الحل الأمثل لزيادة حصة مصر في المياه.. ماذا تعرف عن قناة جونقلي؟

13 إبرة لمكافحة "تأخر الزواج".. عارضة أزياء توثق طريقتها لإنجاب أطفال بالمستقبل| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الرئيس الأمريكي وذاكرة الأسماك !

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي (5) التّعامل مع الخذلان وخيبة الأمل

نهال علام

نهال علام تكتب: شاديةُ القلوب

شريف نادي يكتب: صراع الروس والأوكران 

هند عصام تكتب: ابحث عني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا سيادة الرئيس .. أسعدت الملايين

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 17

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: القانون رقم 3 لسنة 2024 لبتر المفسدين

اﻟﻤﺰﻳﺪ