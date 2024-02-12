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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

غدا.. ورشة عمل التنسيقية تناقش "التوجهات الاقتصادية للدولة المصرية"

تنسيقية شباب الأحزاب
تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

تعقد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ورشة عمل تحت عنوان "التوجهات الاقتصادية للدولة المصرية.. طموح وتحديات"، وذلك غداً الثلاثاء في تمام الساعة الخامسة مساء ً.


ومن المقرر أن تناقش الورشة ما شهده الاقتصاد المصري خلال الفترة من عام 2013 وحتى عام 2022 من تطورات ومحطات مهمة، حيث ركزت الدولة المصرية خلال الفترة من 2014 إلى 2019 على إعادة البناء وتوجيه الاستثمارات إلى قطاعات البنية الأساسية والقطاعات الاقتصادية الانتجابية والخدمية الداعمة لنمو الاقتصاد الذي يقوده القطاع الخاص.


كما تناقش ورشة العمل مرحلة ما قبل الأزمة الاقتصادية الحالية، وكذلك المرحلة الحالية وصولًا للنهوض بالاقتصاد من خلال وضع استراتيجيات خاصة بالعملة الأجنبية وتطوير قطاعي الصناعة والزراعة ووضع قوانين ضريبية واستثمارية واضحة المعالم وقابلة للتنفيذ، وكذلك مدى أداء البورصة المصرية على الاقتصاد، وكيفية الخروج من أزمة تدبير العملة وتطوين صناعة التكنولوجيا لتكون مصدرًا جديدًا في نهضة الاقتصاد.


يدير الورشة محمد موسى نائب محافظ المنوفية وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، النائب أكمل نجاتي، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب عن التنسيقية، ومحمد نصير، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.


ويشارك في الورشة من جانب التنسيقية كلًا من النائبة غادة علي، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، النائب محمد فريد، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، محمد سالم، حنان وجدي، ريم القاضي، مصطفى أبو زيد، محمد محرم، حسام الجمل، أعضاء التنسيقية.


كما يشارك في الورشة د. فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الدكتور أحمد جلال، مقرر المحور الاقتصادي بالحوار الوطني، د. عبدالفتاح الجبالي، المقرر المساعد للمحور الاقتصادي في الحوار الوطني، النائب أحمد بهاء شلبي، عضو مجلس النواب ومقرر مساعد لجنة الصناعة بالحوار الوطني، د. هبة واصل، مقرر مساعد لجنة الدين العام وعجز الموازنة بالحوار الوطني، د. فرج عبدالله، الخبير الاقتصادي، د. محمد أبو العيون، محافظ البنك المركزي الأسبق، د.

 حسين عيسى، أستاذ الاقتصاد ورئيس لجنة الخطة والموازنة الأسبق، عاكف المغربي، نائب رئيس بنك مصر، هبة الصيرفي، نائب رئيس البورصة، د. أشرق العربي، رئيس معهد التخطيط، د. جودة عبدالخالق، أستاذ متفرغ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، أيمن رضا، أمين عام جمعية مستثمري العاشر من رمضان، رامي يوسف، نائب وزير المالية للسياسيات الضريبية، حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار.

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