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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

عملة نادرة تتحول لكنز ببريطانيا

صدى البلد

هل تملكون عملة معدنية نادرة؟ قد تُدر عليكم مبلغًا كبيرًا إذا كنتم تفكرون في بيعها، خاصةً تلك التي تحتوي على "أخطاء" تجعلها مميزة للغاية بالنسبة لهواة الجمع. 

وهذه المرة، سيتم طرح جنيه إسترليني قيم بقيمة 1200 جنيه إسترليني على الأقل في مزاد هذا الشهر!

تعرض هذه القطعة صورة اللورد كيتشنر، المشهورة بأوراق التجنيد خلال الحرب العالمية الأولى، ولكنها تحتوي على خلل يجعلها ذات قيمة عالية.

 ويعتقد بعض الخبراء أنها أندر عملة معدنية "ذات خطأ" موثقة في التداول. ومن المقرر إقامة المزاد في 14 فبراير.

يقول كريستوفر، خبير العملات وناشط على يوتيوب، والذي يعمل مع مزادات RWB في Royal Wootton Bassett والتي ستستضيف بيع هذه العملة وغيرها: "تتحكم دار سك النقود الملكية بعناية في العملات المعدنية التي يتم طرحها للتداول، لذلك من غير المعتاد العثور على عملات معدنية حديثة في المملكة المتحدة تحتوي على أخطاء."

وأضاف: "تم العثور على عدد قليل فقط من عملات 2014 Kitchener 'error' 2 جنيه إسترليني، مما يجعلها ربما العملة الأندر التي يمكن العثور عليها بين نقودكم. 

فبينما يعلم الجميع عن 50 بنس Kew Gardens، فقد تم سك 210.000 منها. إن هذه العملة التي تحوي خطأ، مختلفة تماما".

وتجدر الإشارة إلى أنه تم إنتاج حوالي 5.7 مليون قطعة من جنيه إسترليني اللورد كيتشنر بواسطة دار سك النقود الملكية في عام 2014 بمناسبة مرور 100 عام على الحرب العالمية الأولى.

 وفي حين أن العملة القياسية شائعة، إلا أن هناك نسخة نادرة للغاية تفتقد إلى فئتها.

عملة معدنية نادرة

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