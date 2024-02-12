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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط: حملات على الأسواق ومنافذ البيع لضبط الأسعار

صدى البلد

 أكد محافظ أسيوط، عصام سعد، على مواصلة شن الحملات على الأسواق ومنافذ البيع المختلفة بكافة مراكز وقرى المحافظة لضبط الأسعار ومحاربة الاحتكار والقضاء على الغش التجاري ومنع أي تجاوزات قد تحدث والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال الاستغلال للمواطنين من بعض التجار تنفيذًا لتوجهات الدولة وتحقيق خطة الدولة للتنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030 وتعليمات الحكومة بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.


وأشار المحافظ ـ في بيان صادر عن ادارة إعلام المحافظة ـ إلى التنسيق بين الجهات المعنية في هذا الشأن كـ(إدارات التموين والصحة والطب البيطري ومسئولي الإشغالات ومراقبة الأغذية بهذه المراكز والوحدات المحلية بالمراكز وجهاز حماية المستهلك وغيرها)؛ وذلك للتأكد من صلاحية السلع المعروضة، قائلاً: "نعمل على تقديم خدمات أفضل للمواطنين في القطاعات المختلفة وضمان وصول الدعم لمستحقيه".


وأضاف أنه تم شن حملات مكثفة على الأسواق ومنافذ البيع المختلفة بمراكز (ديروط ، وصدفا ، والبداري) بالتنسيق بين مديرية التموين بقيادة ممدوح حماد وكيل وزارة التموين بأسيوط بالاشتراك مع العميد أحمد شكري رئيس مباحث التموين بأسيوط ومحمود نجار رئيس مركز ومدينة ديروط، وخالد عويس رئيس مركز ومدينة صدفا، ومحمد حسن عبدالكريم رئيس مركز ومدينة البداري وهو ما أسفر عن تحرير 25 محضرًا تموينيًا متنوعًا ما بين (البيع بأزيد من السعر المقرر، وعدم الإعلان عن الأسعار، وتخزرين منتجات لبيعها في السوق السوداء وغيرها)، فضلاً عن مصادرة الكميات المضبوطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجاري العرض على النيابة.


وأوضح أنه تم تحرير 7 محاضر لـ 7 مخازن للسلع الغذائية بمركز ديروط وذلك بمشاركة كامل عبد الباسط مدير إدارة تموين ديروط، ومحمد سليم أحمد رئيس الرقابة التموينية، ومحمود أنور سيد رئيس قسم الرقابة التجارية وبالتعاون والاشتراك مع الجهات المعنية تم القيام بالعديد من الحملات على مخازن السلع الغذائية بمركز ديروط، حيث تم تحرير عدد 7 محاضر وضبط (٥١٩٥ كيلو أرز ، و٣٩٤٠ كيلو جرام مكرونة ، و٢٧٥٠ كيلو سكر، و٤ كرتونة شاي، و١٣٥٠ علبة جبنة، و١٦٣٢زجاجه زيت، و٦٠ كرتونة سمن، وعدد ١٨٥٠٠ علبة سجائر محلية، و6150 علبة سجائر مستوردة).


كما تم شن حملة على المحال التجارية ومخازن السلع الغذائية بمركز صدفا، حيث تم تحرير عدد 2 محضر لأصحاب مخازن سلع غذائية (عدم ترخيص من الجهات المختصة، وعدم الاحتفاظ بالفواتير وحبس سلع غذائية) وضبط (عدس وأرز ومكرونة وزيت طعام)، وفي مركز البداري تم شن حملة مكبرة بمشاركة أيمن أحمد علي، مدير إداره التموين البداري تم ضبط خلالها (739 كيلو سكر، و480 عبوة أرز، زنة 800 جرام، و380 كيس مكرونة زنة 200 جرام، و107 عبوات سمن، و92 زجاجة زيت مختلف الأوزان).


يذكر أن محافظة أسيوط قد أعلنت في وقت سابق عن استقبال شكاوى وبلاغات المواطنين على مدار 24 ساعة على أرقام (2135858/ 088) أو (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.
 

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