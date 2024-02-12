عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

إيلون ماسك ينفي إدعاءات أوكرانية تتهم روسيا باستخدام خدمة ستارلينك

أحد المعارك الدائرة
أحد المعارك الدائرة في الحرب الروسية الأوكرانية

رفض الملياردير ورجل الأعمال إيلون ماسك الإدعاءات الأوكرانية التي تتهم القوات الروسية  باستخدام خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية، ستارلينك Starlink. 

قال إيلون ماسك إن ستارلينك غير صالحة للعمل في روسيا.

 وأضاف إن التقييمات التي تعتمد على استخدام الروس لـ ستارلينك في حربهم المستمرة هي تقييمات كاذبة.      

شدد ماسك في منشور له على منصته X على رفضه لهذه المزاعم قائلًا : "تزعم عدد من التقارير الإخبارية الكاذبة أن شركة SpaceX تبيع محطات ستارلينك لروسيا. هذا غير صحيح بشكل قاطع، "على حد علمنا، لم يتم بيع أي من محطات ستارلينك  بشكل مباشر أو غير مباشر إلى روسيا."

قالت المخابرات العسكرية الأوكرانية، أمس، إن روسيا تستخدم أقمار ماسك الصناعية لتسهيل الاتصالات في ساحة المعركة. 

نشرت وكالة المخابرات تسجيلًا صوتيًا بين جنديين روسيين في منطقة دونيتسك، زاعمة أن الروس كانوا يتحدثون عبر ستارلينك. بحسب “بيزنس إنسايدر”. 

لم تحدد المخابرات الأوكرانية عدد المحطات التي تعتقد أن روسيا تمتلكها أو كيف تم الحصول عليها. ومع ذلك، قال المتحدث باسم المخابرات العسكرية الأوكرانية، أندريه يوسوف، إن استخدام الروس لستارلينك أصبح "منهجيًا".

ومع ذلك، لم يوضح كل من إيلون ماسك وشركة Space X  المالكة للخدمة ما إذا كان من الممكن استخدام هذه التكنولوجيا في المناطق الأوكرانية التي تحتلها روسيا.

وفقًا لتحليل أجرته صحيفة “وول ستريت جورنال”، كان من الممكن أن يكون الجنود الروس قد حصلوا على معدات ستارلينك من الأوكرانيين خلال المعركة وربطها بالأقمار الصناعية بهذه الطريقة.

وترى الصحيفة أنه "من المحتمل أن تكون القوات الروسية قد استولت على معدات ستارلينك من الجنود الأوكرانيين، مما سمح لهم بالاستفادة من شبكة ستارلينك". 

إيلون ماسك القوات الروسية ستارلينك خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية أوكرانيا الحرب الروسبة الأوكرانية المخابرات العسكرية الأوكرانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب في مصر اليوم .. عيار 21 يسجل مفاجأة

مدبولي ينقل تعازي السيسي في شهداء الإمارات.. تضامن مصري مع ضحايا الإرهاب

كوبونات بـ 250 جنيها لكل مواطن.. التموين تستعد لشهر رمضان 2024

قرار قضائي عاجل ضد مرتضي منصور في سب وقذف الخطيب.. تعرف عليه

بيان عاجل لـ مصر بشأن تصريحات وزير المالية الإسرائيلي المتطرفة

ببيجامات ودبدوب.. محمود عامر وزوجته يثيران الجدل في يوم الصباحية

عدم استقرار جوي يضرب مصر.. انخفاض درجات الحرارة وأمطار خلال الساعات المقبلة

أحمد حسن يعلق على فوز الزمالك أمام ليفز .. تفاصيل

ترشيحاتنا

العاهل الأردني يصل إلى البيت الأبيض للقاء بايدن

اديها حقها ناشف.. رحاب الجمل: هات لمراتك لحمة أو فلوس بعيد الحب

ضياء رشوان: مصر تلعب أدوارا لا يمكن الاستغناء عنها بشأن القضية الفلسطينية

ما هي السرعة التي تؤثر على صحة الصلاة؟ دار الإفتاء تجيب

عبد المنعم سعيد: النخبة الفلسطينية يجب أن تتحد ولا تتلقى أوامر من أحد

إيلون ماسك ينفي إدعاءات أوكرانية تتهم روسيا باستخدام خدمة ستارلينك


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الإقلاع عن التدخين يحميك من مرض خطير.. تفاصيل

شاهد.. أمير كرارة من كواليس مسلسل "بيت الرفاعي"

كيف تتخلص من آلام الظهر بدون علاج

مع تغيرات الطقس.. أنواع وأسباب التهاب الجيوب الأنفية

فيديو

مفاجأة للمصريين.. قانون رعاية حقوق المسنين

أين اختفى السكر من الأسواق؟.. شركات الإنتاج تكشف الحقيقة

بمناسبة عيد الحب.. نسمة محجوب تطرح أغنية "حبيتك" |فيديو

وزير الدفاع يشهد مناقشة البحث الرئيسى لكلية القادة والأركان لمناقشة الاستعداد القتالى للقوات المسلحة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الرئيس الأمريكي وذاكرة الأسماك !

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي (5) التّعامل مع الخذلان وخيبة الأمل

نهال علام

نهال علام تكتب: شاديةُ القلوب

شريف نادي يكتب: صراع الروس والأوكران 

هند عصام تكتب: ابحث عني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا سيادة الرئيس .. أسعدت الملايين

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 17

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: القانون رقم 3 لسنة 2024 لبتر المفسدين

اﻟﻤﺰﻳﺪ