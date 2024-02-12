إيلون ماسك ينفي إدعاءات أوكرانية تتهم روسيا باستخدام خدمة ستارلينك

رفض الملياردير ورجل الأعمال إيلون ماسك الإدعاءات الأوكرانية التي تتهم القوات الروسية باستخدام خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية، ستارلينك Starlink.

قال إيلون ماسك إن ستارلينك غير صالحة للعمل في روسيا.

وأضاف إن التقييمات التي تعتمد على استخدام الروس لـ ستارلينك في حربهم المستمرة هي تقييمات كاذبة.

شدد ماسك في منشور له على منصته X على رفضه لهذه المزاعم قائلًا : "تزعم عدد من التقارير الإخبارية الكاذبة أن شركة SpaceX تبيع محطات ستارلينك لروسيا. هذا غير صحيح بشكل قاطع، "على حد علمنا، لم يتم بيع أي من محطات ستارلينك بشكل مباشر أو غير مباشر إلى روسيا."

قالت المخابرات العسكرية الأوكرانية، أمس، إن روسيا تستخدم أقمار ماسك الصناعية لتسهيل الاتصالات في ساحة المعركة.

نشرت وكالة المخابرات تسجيلًا صوتيًا بين جنديين روسيين في منطقة دونيتسك، زاعمة أن الروس كانوا يتحدثون عبر ستارلينك. بحسب “بيزنس إنسايدر”.

لم تحدد المخابرات الأوكرانية عدد المحطات التي تعتقد أن روسيا تمتلكها أو كيف تم الحصول عليها. ومع ذلك، قال المتحدث باسم المخابرات العسكرية الأوكرانية، أندريه يوسوف، إن استخدام الروس لستارلينك أصبح "منهجيًا".

ومع ذلك، لم يوضح كل من إيلون ماسك وشركة Space X المالكة للخدمة ما إذا كان من الممكن استخدام هذه التكنولوجيا في المناطق الأوكرانية التي تحتلها روسيا.

وفقًا لتحليل أجرته صحيفة “وول ستريت جورنال”، كان من الممكن أن يكون الجنود الروس قد حصلوا على معدات ستارلينك من الأوكرانيين خلال المعركة وربطها بالأقمار الصناعية بهذه الطريقة.

وترى الصحيفة أنه "من المحتمل أن تكون القوات الروسية قد استولت على معدات ستارلينك من الجنود الأوكرانيين، مما سمح لهم بالاستفادة من شبكة ستارلينك".