جامعة حلوان تستقبل سفيرة المكسيك بالقاهرة لبحث سبل التعاون مع الجامعات المكسيكية.. السيد قنديل: هدفنا توسيع فكر الباحثين وزيادة البحوث المنشورة دوليا

جامعة حلوان تستقبل سفيرة المكسيك بالقاهرة لبحث سبل التعاون المشترك مع الجامعات المكسيكية

العلاقات الدولية بحلوان: هدفنا توسيع فكر الباحثين وزيادة الأبحاث المنشورة دوليا

ميادة بلال: مكتب العلاقات الدولية بجامعة حلوان مُستعد لتقديم الدعم للباحثين سعياً للتنمية

يطلق مكتب العلاقات الدولية بجامعة حلوان العديد من اللقاءات و الندوات الاون لاين و البرامج التدريبية لدعم تنافسية المتقدمين للمنح الدولية من أعضاء هيئة التدريس والإداريين و الطلاب بالجامعة ولتعريفهم بالمنح المقدمة من العديد من الدول و كيفية الاشتراك بها .

و صرح الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان لصدي البلد أهمية اللقاءات التي ينظمها مكتب العلاقات الدولية لدعم تنافسية المتقدمين للمنح الدولية من المجتمع الأكاديمى من أعضاء هيئة التدريس، والطلاب والإداريين .

و اشار رئيس جامعة حلوان إلى أن التقدم للمنح المتاحة والاستفادة من الدعم المقدم من الجهات المانحة، تيسره الجامعة ويعد فرصة جيدة لإتاحة الدعم اللازم، للراغبين فى التقدم للحصول على المنح لأعضاء المجتمع الأكاديمى بالجامعة.

و قد قالت الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث بأن الجامعات تدعم المنح الدولية عن طريق مراكز دعم البحث العلمي بها فهي تساهم فى تشجيع الباحثين على الإبداع والابتكار فى البحوث العلمية، بما يؤدى إلى تمكين مقومات التميز فيه لتوفر مخرجاته البحثية المستوى التطبيقي والعملي وتُوجدْ حلولاً واقعية للمشكلات التي يواجهها المجتمع.

فيما أكدت الدكتورة ميادة بلال، مدير مكتب العلاقات الدولية بجامعة حلوان أن المنح الدولية تدعم التصنيف الدولى للجامعات، و نوهت الي دور مكتب العلاقات الدولية فى متابعة المنح المقدمة والإعلان عنها مع إتاحة الدعم الفني اللازم لتيسير عملية التقدم لأعضاء المجتمع الأكاديمى بالجامعة.

و تابعت مدير مكتب العلاقات الدولية ان الجامعة تسعي دائما على الحصول على الصدارة والمراكز المرتفعة بالتصنيفات الدولية بالجامعات، وذلك من خلال دعم وتحفيز الباحثين في القطاعات الطبية والعلمية والهندسية والعلوم الإنسانية كافة لتشجيع البحث العلمي.



وأشارت إلى أن المكتب يعمل علي بناء كوادر بحثية متميزة؛ مما ينعكس أثره على زيادة عدد الأبحاث العلمية المنشورة دوليًا، بما يسهم فى رفع التصنيف الدولى بالجامعة.



و قد كشفت الدكتورة ميادة بلال ان المكتب على استعداد لتقديم الدعم الفنى للمتقدمين للمنح الخارجية وتوفير الشراكات الدولية المطلوبة للتقدم للمشروعات الدولية الممولة المستهدفة بناء قدرات أو إنشاء برامج جديدة.

و قد كشفت جامعة حلوان ان خدمات مكتب العلاقات الدولية المقدمة للباحثين بالجامعة تشمل الاتي :

تقديم الدعم الفني لكافة الراغبين فى التقدم للحصول على المنح الدولية

ضمان إتاحة كافة المعلومات الخاصة بالمنح المقدمة لكافة كليات الجامعة داخل وخارج الحرم.

متابعة المنح المقدمة والإعلان عنها



إتاحة الدعم الفني اللازم لتيسير عملية التقدم لأعضاء المجتمع الأكاديمي بالجامعة

تعريف الباحثين بالجامعة بكافة المنح الدولية التي يمكن التقدم اليها

تيسير اجرائات التقدم للمنح الدولية للباحثين و مساعدتهم بها

و استقبل الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان السفيرة Leonora Rueda سفيرة المكسيك بالقاهرة، والسيد Eduardo Fragoso مسؤول الشؤون الثقافية والاقتصادية بالسفارة، لبحث تبادل الخبرات وسبل التعاون بين جامعة حلوان والجامعات المكسيكية، خاصة في وجود العديد من أوجه التشابه بين البلدين.

وخلال اللقاء تمت مناقشة عدد من النقاط المتعلقة بكيفية التعاون المشترك ودعم سبل تعميق الاتصال بين الجامعات المكسيكية وجامعة حلوان، وأبرزها محاور التعاون في المجالات الثقافية والفنية، واكدت المباحثات علي أهمية المضي قدماً في تطوير ودفع العلاقات المشتركة لتشمل المزيد من أوجه التعاون و توقيع بروتوكولات والتبادل الطلابي.

كذلك تم بحث سبل تطوير العلاقات والتعرف على أهم الاتفاقيات التعليمية وسبل الشراكة مع جامعات المكسيك، ومناقشة التسهيلات التي يمكن أن تقدمها الجامعة لطلاب دولة المكسيك، وأيضا تم عرض أهم البرامج المميزة بكليات الجامعة بمرحلة البكالوريوس، وكذلك أهم البرامج التي أنشئت حديثاً ببعض كليات الجامعة، وتوضيح التصنيفات الدولية للبرامج التخصصية بجامعة حلوان.

عقد اللقاء بحضور الدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتور وليد السروجي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتورة مها حسني عميد كلية الآداب بالجامعة، والدكتور محمد عبد العظيم الشيمي مدير مكتب العلاقات الدولية بالجامعة.