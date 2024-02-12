الجيش السوداني ينفي تحقيق "الدعم السريع" لانتصارات في بابنوسة وأم درمان

نفى الجيش السوداني تصريحات قوات الدعم السريع التي تتحدث عن تحقيق انتصارات بأم درمان وبابنوسة بولاية غرب كردفان.

وقال مكتب المتحدث باسم الجيش في بيان مساء اليوم، الاثنين، إن التسجيل الصوتي المتداول لقائد الدعم السريع الذي تحدث عن “انتصارات وهمية ومزعومة بأم درمان وبابنوسة في الوقت الذي تتلقى فيه قواته الضربات والهزائم الموجعة والمستمرة من قواتنا في هذه المناطق تحديدا ومناطق أخرى وتكبدهم فيها خسائر كبيرة ومتواصلة".

واعتبر الأمر بأنه محاولة بائسة لرفع معنويات مليشياته المنهارة والمندحرة، لافتًا إلى أن قوات الجيش السوداني متماسكة وصامدة ولا صحة لوجود أي محاولات انقلابية.

وأشار الجيش السوداني إلى أن قوات الدعم السريع قطعت المياه والكهرباء والاتصالات في أم درمان.